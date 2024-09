शुरू हो चुका है आश्विन माह, इस माह नवरात्रि से लेकर शरद पूर्णिमा तक, जानिए सभी व्रत और त्योहारों की लिस्ट

List of Vrat and Tyohar in Ashwin-2024: सितंबर माह में 18 तारीख से आश्विन (Ashwin) माह की शुरुआत हो चुकी है. आश्विन माह में कई प्रमुख और महत्वपूर्ण व्रत रखे जाते हैं और त्योहार मनाए जाते हैं. हिंदू कैलेंडर के इस सातवें माह की शुरुआत अश्विन नक्षत्र में होने की कारण इसे आश्विन माह कहा जाता है. माह के प्रतिप्रदा से पित पक्ष शुरू होता है और इसके बाद देवी अराधना का मुख्य व्रत नवरात्रि (Navratri) मनाया जाता है. इसी माह में विजयादशमी भी मनाई जाती है. आइए जानते हैं आश्विन माह में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट (Vrat and Tyohar in Ashwin).

आश्विन माह-2024 में आने वाले व्रत और त्योहारों की लिस्ट

21 सितंबर शनिवार को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी

24 सितंबर मंगलवार को कालाष्टमी, मासिक कालाष्टमी

25 सितंबर बुधवार को जीवित्पुत्रिका व्रत, अश्विन कृष्ण नवमी, नवमी श्राद्ध, 27 सितंबर शुक्रवार को अश्विन कृष्ण एकादशी एकादशी श्राद्ध

28 सितंबर शनिवार को अश्विन कृष्ण एकादशी इंदिरा एकादशी

29 सितंबर रविवार को अश्विन कृष्ण द्वादशी द्वादशी श्राद्ध, मघा श्राद्ध, प्रदोष व्रत

30 सितंबर सोमवार को अश्विन कृष्ण त्रयोदशी त्रयोदशी श्राद्ध, मासिक शिवरात्रि, कलियुग

2 अक्टूबर बुधवार को अश्विन अमावस्या

3 अक्टूबर गुरुवार को शारदीय नवरात्रि, घटस्थापना

4 अक्तूबर शुक्रवार को चंद्र दर्शन

6 अक्टूबर रविवार को विनायक चतुर्थी

8 अक्तूबर मंगलवार को स्कंद षष्ठी

9 अक्टूबर बुधवार को कल्परम्भ

10 अक्टूबर गुरुवार को नवपत्रिका पूजा

11 अक्टूबर शुक्रवार को दुर्गा महानवमी पूजा, दुर्गा महाअष्टमी, संधि पूजा मासिक दुर्गाष्टमी

12 अक्टूबर शनिवार को दशहरा, शारदीय नवरात्रि समाप्त, दुर्गा विसर्जन , बुद्ध जयंती

13 अक्टूबर रविवार को पापांकुशा एकादशी, पद्मनाभ द्वादशी

14 अक्टूबर सोमवार को वैष्णव पापांकुशा एकादशी

15 अक्टूबर मंगलवार को- प्रदोष व्रत

16 अक्तूबर बुधवार को कोजागर पूजा, शरद पूर्णिमा,

17 अक्टूबर गुरुवार को आश्विन पूर्णिमा व्रत, तुला संक्रांति , वाल्मीकि जयंती, मीराबाई जयंती

25 सितंबर का जीवित्पुत्रिका व्रत

माताएं यह व्रत संतान की सुरक्षा और खुशहाली के लिए करती हैं.

26 सितंबर को गुरु पुष्य योग

गुरु पुष्य योग के दिन सोना-चांदी, वाहन, घर आदि की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है हालांकि ये गुरु पुष्य योग पितृ पक्ष के दौरान पड़ रहा है.

28 सितंबर को इंदिरा एकादशी

मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से सात पीढ़ियों के पितरों की आत्मा को मोक्ष को प्राप्त करती हैं.

2 अक्टूबर को अश्विन अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या, सूर्य ग्रहण

जिन लोगों की मृत्यु तिथि याद न उनके लिए सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध कर्म किया जाता है.

