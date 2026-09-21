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Virgo Aaj Ka Rashifal: नए विचारों को आकार देने का समय, निवेश में जल्दबाजी से बचें

Virgo Horoscope Today 21 September 2026, Kanya Rashifal: मन में किसी योजना को लेकर उत्साह बढ़ सकता है. आज संतुलित दिनचर्या सबसे अधिक उपयोगी साबित होगी.

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Virgo Aaj Ka Rashifal: नए विचारों को आकार देने का समय, निवेश में जल्दबाजी से बचें
Virgo Aaj Ka Rashifal 21 September 2026 | Kanya Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Horoscope Today 21 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: कन्या राशि के लिए आज का दिन रचनात्मक सोच, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और जिम्मेदार निर्णयों के बीच संतुलन बनाने का रहेगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में रहेंगे और उसके बाद मकर राशि में भी पांचवें भाव में ही स्थित रहेंगे. इसलिए आज बुद्धि, योजना बनाने की क्षमता, रचनात्मक काम और भविष्य को लेकर लिए जाने वाले फैसले प्रमुख रहेंगे. सुबह किसी पुराने विचार को नए तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर मिल सकता है. 

लेखन, डिजाइन, सलाह, शिक्षण या विश्लेषण से जुड़े काम करने वालों के लिए अपनी मौलिकता दिखाने का समय है. दूसरों की नकल करने के बजाय अपने अनुभव का इस्तेमाल करें. यदि किसी प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से असमंजस है तो आज उसका व्यावहारिक ढांचा तैयार किया जा सकता है. 

मन में किसी योजना को लेकर उत्साह बढ़ सकता है, लेकिन केवल आकर्षक संभावना देखकर पैसा लगाना उचित नहीं होगा. शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए एकाग्रता अच्छी रह सकती है. कठिन विषय को याद करने की बजाय उसे समझकर पढ़ने से ज्यादा लाभ मिलेगा. किसी परीक्षा या महत्वपूर्ण प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हैं तो आज कम सामग्री लेकिन गुणवत्तापूर्ण अध्ययन पर ध्यान दें. 

व्यक्तिगत संबंधों में अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखना जरूरी है. आप किसी व्यक्ति से बहुत कुछ उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं को उसी तरीके से समझे यह आवश्यक नहीं.  दोपहर और शाम में मनोरंजन या रचनात्मक गतिविधि के लिए समय निकालना मानसिक राहत देगा. हालांकि काम छोड़कर पूरी तरह आराम में चले जाना भी उचित नहीं रहेगा. आज संतुलित दिनचर्या सबसे अधिक उपयोगी साबित होगी.

उपाय: गणेशजी को पांच दूर्वा अर्पित करके ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् का 11 बार जाप करें.
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