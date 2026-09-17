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Virgo Aaj Ka Rashifal: तीखी बात बिगाड़ सकती है संबंध, बातचीत में संयम रखना होगा जरूरी

Virgo Horoscope Today 17 September 2026, Kanya Rashifal: एक छोटी बहस अनावश्यक रूप से बड़ा विवाद बन सकती है. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से मिली सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है.

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Virgo Aaj Ka Rashifal: तीखी बात बिगाड़ सकती है संबंध, बातचीत में संयम रखना होगा जरूरी
Virgo Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | Kanya Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Horoscope Today 17 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेगा. तीसरा भाव साहस, प्रयास, छोटे भाई-बहन, संवाद, यात्रा और अपने निर्णय को स्वयं आगे बढ़ाने की क्षमता का है. आज किसी काम को पूरा करने के लिए आपको पहल करनी पड़ेगी. दूसरों के भरोसे बैठने के बजाय खुद कदम बढ़ाने से परिणाम बेहतर मिल सकते हैं. मेहनत करने पर ही भाग्य का साथ प्राप्त होगा. आपके भीतर किसी रुके हुए काम को दोबारा शुरू करने का उत्साह बढ़ेगा.

लेखन, बातचीत, प्रस्तुति या किसी महत्वपूर्ण संदेश को प्रभावशाली ढंग से रखने का अवसर मिलेगा. हालांकि वृश्चिक राशि का प्रभाव बातों में तीखापन ला सकता है. अपनी बात स्पष्ट रखना ठीक है, लेकिन सामने वाले की कमजोरी पर टिप्पणी करने से बचें. एक छोटी बहस अनावश्यक रूप से बड़ा विवाद बन सकती है. 

चंद्रमा की दृष्टि आपके नौवें भाव पर पड़ रही है. इससे भाग्य, गुरुजन, पिता, उच्च अध्ययन, लंबी यात्रा और धार्मिक विषयों से संबंधित परिस्थितियां सक्रिय हो सकती हैं. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से मिली सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन अपनी सोच छोड़े बिना उसे परखना भी आवश्यक रहेगा. किसी यात्रा की योजना बन रही है तो समय, दस्तावेज और खर्च की दोबारा जांच कर लें. 

भाई-बहन के साथ किसी विषय पर मतभेद संभव है. आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा, जबकि उसे आपकी शैली कठोर लग सकती है. पारिवारिक संबंधों में अपनी बात मनवाने के बजाय संवाद को खुला रखना ज्यादा उचित होगा. 

सोशल मीडिया या संदेशों के माध्यम से हुई बातचीत को लेकर गलतफहमी बनने की भी संभावना है, इसलिए संवेदनशील विषय लिखकर कहने के बजाय सामने बैठकर बात करना बेहतर रहेगा.

उपाय: गणेशजी को दूर्वा के साथ एक साबुत सुपारी अर्पित करें और ॐ एकदन्ताय विद्महे...गणेश गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें.
शुभ रंग: पिस्ता हरा

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