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Leo Tarot Card Rashifal: गुस्से में लिया फैसला पड़ सकता है भारी, टकराव से बचना रहेगा बेहतर

Leo Tarot Card Horoscope 17 September: Five of wands की ऊर्जा लड़ाई-झगड़ों से दूर रहने का प्रयास, पुराने कार्यों के अवलोकन की आवश्यकता और व्यवसाय में प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहने की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं.सिंह राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Leo Tarot Card Rashifal: गुस्से में लिया फैसला पड़ सकता है भारी, टकराव से बचना रहेगा बेहतर
Leo Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | singh Tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Leo Tarot Card Horoscope 17 September 2026 Singh Tarot Card Rashifal: किसी मित्र से छोटी सी बहस बड़ा रूप ले सकती है. सामने वाले की बातों को नजर अंदाज कर सकते हैं. किसी सदस्य के जिद्दीपन और गलत हरकतों के चलते परिवार में तनाव बढ़ सकता है. किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत करते समय सभी की राय ली जा सकती है. जीवन साथी के साथ उसके कार्यों में सहयोग कर सामने वाले को खुश कर सकते हैं. छोटे-छोटे कार्यों को पूरा कर दिनचर्या को व्यवस्थित करें. 

व्यवसायिक/ Professional: उच्च अधिकारी के साथ कार्यस्थल की व्यवस्था को लेकर बहस हो सकती है. कुछ आवश्यक सुख सुविधा की कमी के चलते कर्मचारियों और सहयोगियों में असंतोष हो सकता है. इस समय पुराने कार्यों के अवलोकन की आवश्यकता पड़ सकती है.पुरानी गलतियों से सबक लें. व्यर्थ के तनाव के चलते स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. व्यवसाय में प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहना होगा. किसी पद या जिम्मेदारी को लेकर को लेकर सहकर्मियों के बीच  खींचतान हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: तनाव की वजह से सिरदर्द और आंखों में लालिमा बढ़ सकती है. उच्च रक्तचाप की  समस्या हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: नौकरी में किसी सहयोगी की राजनीति के चलते पदोन्नति रुक सकती है. 

रिश्ते/Relationship: रिश्तों में अहंकार और जिद को न आने दे. मन के उलझन साथी से साफ शब्दों में बताएं.

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