Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 20 February 2026: मेष राशि को होगा माता से लाभ तो मिथुन का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 20 February 2026: आज शुक्रवार के दिन चंद्रमा मीन राशि में हैं, जिसके कारण आज मेष, मिथुन और कन्या जैसी राशियों के​ लिए पूरा दिन गुडलक लिए रहने वाला है.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 20 February 2026: आज फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष की तृतीया ​तिथि पर चंद्रमा मीन राशि में हैं, जिसके कारण आज मेष, मिथुन और कन्या जैसी राशियों के लिए पूरा दिन शुभता और सौभाग्य को लिए रहने वाला है, जबकि सिंह, तुला और वृश्चिक जैसी राशियों के लिए आज कुछेक चीजों को दिन थोड़ा प्रतिकूल साबित हो सकता है. ऐसे में इन राशियों को अपने करियर-कारोबार, घर-परिवार आदि से जुड़े मामलों को लेकर थोड़ी समस्याएं और चिंताएं रह सकती हैं. आपकी राशि के लिए कैस रहेगा आज का दिन? किन बातों का ख्याल रखकर आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें 20 फरवरी 2026, शुक्रवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा आज 20 फरवरी, 2026 शुक्रवार को मीन राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज आपका दिन अनुकूल है. स्वस्थ तन और प्रसन्न मन से आज सारे काम पूरे कर पाएंगे. परिणाम स्वरूप आप में ऊर्जा एवं उत्साह रहेगा. भाग्य का साथ आपको मिलेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय आनंद में गुजरेगा. माता से लाभ होगा. मित्र एवं स्नेहीजनों के मिलने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलने से आप उत्साहित रहेंगे.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज 20 फरवरी, 2026 शुक्रवार को मीन राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए आनंद से भरा है. व्यापार में लाभ होगा. आय वृद्धि भी बेहतर रहेगी. परिजनों और मित्रों के साथ वातावरण आनंदमय रहेगा. नए संपर्क और परिचय व्यापार में लाभप्रद रहेंगे. छोटा प्रवास आनंददायी रहेगा. आज पूरे दिन मन उल्लास और प्रसन्नता से भरा होगा. नौकरीपेशा लोगों का काम भी समय पर पूरा हो सकेगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा आज 20 फरवरी, 2026 शुक्रवार को मीन राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज आपके सभी काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे. घर, ऑफिस तथा सामाजिक क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनने से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. अधिकारियों के सहयोगपूर्ण व्यवहार के कारण आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा. गृहस्थ जीवन में आनंद छाएगा और उत्तम सांसारिक सुख प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम जीवन में आपके साथी से आपको कोई विशेष उपहार भी मिल सकता है. आज सरकारी कामों में आने वाले अवरोध दूर होंगे और मार्ग आसान बनेगा. वित्तीय स्थिति संतोषजनक रहेगी.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आज 20 फरवरी, 2026 शुक्रवार को मीन राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज आप धार्मिक काम में व्यस्त रहने वाले हैं. किसी धार्मिक स्थल पर जाकर आप खुश होंगे. आपकी किस्मत चमकने की पूरी संभावना है. पिछले दिनों छुटा हुआ अधूरा काम आज पूरा होने की संभावना बन रही है. दोस्तों के साथ भी अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे. विदेश से होने वाले व्यापार में आज कोई बड़ा सौदा भी हो सकता है. नौकरी में लाभ हो सकता है. अचानक आर्थिक लाभ होने का भी योग है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल है. परिवार के साथ भी समय अच्छा बीतेगा.

सिंह (Leo)

चंद्रमा आज 20 फरवरी, 2026 शुक्रवार को मीन राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है. स्वास्थ्य के पीछे धन खर्च भी हो सकता है. खान-पान में सावधानी बरतें और बाहर के खाने से परहेज करें. मौसमी या संक्रामक बीमारी होने की आशंका बनी रहेगी. कार्यस्थल पर वैचारिक मतभेद उभरेंगे. इससे आपके आसपास नकारात्मकता छाई रहेगी. आध्यात्मिकता के प्रति रुचि, ध्यान तथा जप आपको उचित मार्ग पर ले जाएंगे. इससे मानसिक तनाव कम होगा. परिवार का साथ आपको खुशी देगा.

कन्या (virgo)

चंद्रमा आज 20 फरवरी, 2026 शुक्रवार को मीन राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए अनुकूल है. प्रिय व्यक्ति के साथ आपकी निकटता आपको आनंदित करेगी. अपने वैवाहिक जीवन में आत्मीयता का अनुभव करेंगे. आप प्रिय पात्रों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. भागीदारों के साथ सार्थक बातचीत होगी. आप मिलकर व्यापार बढ़ाने का आयोजन कर सकेंगे. सुंदर पोशाक, आभूषण और भोजन का आनंद ले सकेंगे. नए वाहन खरीदने की योजना बनेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.

तुला (Libra)

चंद्रमा आज 20 फरवरी, 2026 शुक्रवार को मीन राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज के दिन आप मनोरंजन तथा घूमने-फिरने में समय व्यतीत करेंगे. हालांकि इस दौरान संक्रामक रोगों से बचने के लिए आपको खुद ही प्रयास करना होगा. आगे स्वास्थ्य खराब होने की आशंका बनी रहेगी. सांसारिक मामलों में आपका व्यवहार थोड़ा उदासीन रहेगा. जीवनसाथी का स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है. मित्रों से मुलाकात अधिक आनंददायक नहीं रहेगी. व्यापारियों को बिजनेस पार्टनर्स के साथ धैर्य से काम लेना पड़ेगा. सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में कम सफलता मिलेगी.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आज 20 फरवरी, 2026 शुक्रवार को मीन राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज यात्रा न करें. स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. संतान के संबंध में समस्याएं खड़ी होंगी. स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें. हालांकि वित्तीय आयोजन के लिए समय अच्छा है. बौद्धिक चर्चा या वाद-विवाद में न पड़ें. शेयर बाजार में लालच आपको हानि पहुंचा सकता है. कार्यस्थल पर आप दूसरों से मधुर व्यवहार करें. आज अपने अधूरे काम पूरे करने की कोशिश करें.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा आज 20 फरवरी, 2026 शुक्रवार को मीन राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. मानसिक रूप से आज आपमें उत्साह का अभाव रहेगा, जिससे मन में अशांति बनी रहेगी. परिजनों के साथ अनबन होने से पारिवारिक वातावरण क्लेशपूर्ण रहेगा. स्थायी संपत्ति के दस्तावेजी कामों में विशेष ध्यान रखें. धनहानि का योग है. मानहानि न हो इसका ध्यान रखें. माता के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहेगी. सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है. हो सके तो आज का दिन आराम करें और ज्यादातर समय मौन रहें.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा आज 20 फरवरी, 2026 शुक्रवार को मीन राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज आप रणनीति में शत्रुओं को परास्त करेंगे. नए काम के आरंभ के लिए तैयार रहें. सफलता मिलेगी. आपके सभी काम सफल रहेंगे. व्यापार में लाभ होगा. शेयर बाजार में लगाए हुए पैसे लाभ दिलवाएंगे. मित्रों, स्वजनों और भाई-बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा. मन की उलझन हल होगी. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. उन्हें सफलता हासिल होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन लाभदायक है.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा आज 20 फरवरी, 2026 शुक्रवार को मीन राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. मन में दुविधाएं होने से आप कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय न लें. वाणी पर संयम नहीं रहने से पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होने की आशंका है. धार्मिक काम के पीछे खर्च होगा. स्वास्थ्य खराब होगा. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम है. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. व्यापार में आज कोई नई योजना नहीं बनाएं. नौकरीपेशा लोगों को कोई अरुचिपूर्ण काम मिल सकता है.

चंद्रमा आज 20 फरवरी, 2026 शुक्रवार को मीन राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज आपको आनंद और उत्साह का अनुभव होगा. नए काम की शुरुआत करने से लाभ हो सकता है. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने की संभावना है. इनकम के नए सोर्स बढ़ेंगे. निर्धारित किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे. व्यापार में लाभ की संभावना दिख रही है. वैवाहिक जीवन में आनंद रहेगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. संतान संबंधी चिंता दूर होगी. स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा.

