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Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 19 March 2026: तुला की करियर में होगी प्रगति होगी तो मकर का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 19 March 2026: आज गुरुवार के दिन चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जिसके कारण तुला और मकर जैसी राशियों के लिए नवरात्रि का पहला दिन बेहद शुभ रहने वाला है और इन्हें करियर-कारोबार में मनचाही सफलता और लाभ मिलेगा. आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए जरूर पढ़ें 19 मार्च 2026 का पूरा राशिफल.

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Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 19 March 2026: तुला की करियर में होगी प्रगति होगी तो मकर का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें अपना भी राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 19 March 2026: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 18 मार्च 2026 का पूरा राशिफल.
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Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 19 March 2026: आज नवरात्रि के पहले दिन चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जिसके कारण आज तुला, मकर और मीन जैसी राशियों का पूरा दिन शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है. आज इन राशियों को घर और बाहर दोनों जगह सुख, सहयोग और समर्थन मिलेगा, लेकिन मेष और मिथुन जैसी कुछ राशियों को मनचाहा फल पाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा. आज आप किन बातों का ध्यान रखते हुए अपने दिन को बेहतर और लाभप्रद बना सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें 19 मार्च 2026, गुरुवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

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19 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज का दिन अत्यंत सावधानीपूर्वक व्यतीत करने की सलाह दी जाती है. सर्दी, कफ और बुखार के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है. इस कारण आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा. स्वजनों से विवाद हो सकता है. धर्म करने में धन खर्च होने जैसी परिस्थिति बनेगी. किसी बात की चिंता भी रहेगी. आज जीवनसाथी को आप ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. मित्रों के साथ बाहर जाने और अनावश्यक खाने-पीने से आज आपको बचना चाहिए.

वृषभ (Taurus)

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19 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ फलदायी है. धन वृद्घि तथा पदोन्नति होने के योग हैं. नौकरी में अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहने वाले हैं. व्यापार के लिए किए गए सौदे में सफलता मिल सकती है. भागीदारी के काम में भी सफलता मिल सकती है. परिजनों तथा मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. नए संपर्क से आपको लाभ होगा. आज जीवनसाथी के साथ आपके मतभेद दूर होंगे. आप दोनों के बीच प्रेम संबंध मधुर होंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है.

मिथुन (Gemini)

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19 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज आप समाज और मित्रों के कामों में व्यस्त रहेंगे. उनके लिए पैसे भी खर्च कर सकते हैं. हालांकि अचानक धन लाभ होने से आप खुश हो जाएंगे. सरकारी कामकाज अच्छी तरह पूरे होंगे. कार्य या व्यवसाय स्थल पर अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. आज किसी खास व्यक्ति के साथ मिलना हो सकता है. संतान से अच्छे समाचार मिलेंगे. प्रवास हो सकता है. दोपहर के बाद किसी बात का तनाव होने से मन उदास रहेगा.

कर्क (Cancer)

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19 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे. व्यापार वालों के लिए आज का दिन शुभ है. उन्हें आय वृद्धि का समाचार मिलेगा. नए ग्राहकों के मिलने से व्यापार में आपका उत्साह बढ़ेगा. अधूरे काम पूरे होंगे. व्यापार में काफी दिनों से अटका सरकारी काम आज पूरा हो सकता है. गृहस्थ जीवन में सुख-शांति रहेगी. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी. परिवार की जरूरत पर धन खर्च करके खुशी मिलेगी. ध्यान और मनपसंद संगीत से मन की उदासी दूर हो सकेगी.

सिंह (Leo)

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19 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. थकान और सुस्ती अनुभव करेंगे. मनमाफिक काम नहीं हो सकेगा. आपके मन में चिंता रहेगी. ऑफिस में सहकर्मी आपको निराश करेंगे. उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी विवाद को आज टालें. अन्यथा नुकसान हो सकता है. आज विरोधियों से भी बचकर रहें. ज्यादातर समय आज मौन रहकर अपना काम करते रहें. ज्यादा तनाव लेने से स्वास्थ्य पर भी असर होगा. हालांकि दोपहर के बाद स्थिति में सुधार हो सकता है. परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा.

कन्या (virgo)

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19 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आप दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव प्राप्त करेंगे. सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे. कार्यस्थल पर आपके टैलेंट की प्रशंसा होगी. आप आज मनोरंजक प्रवृत्तियों में भाग लेंगे. वस्त्र, आभूषण या नए वाहन की खरीदी करने का मन करेगा. नए व्यक्तियों के साथ परिचय प्रेम में परिवर्तित होगा. व्यापार में पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. धन लाभ होगा. निवेश की योजना बना सकेंगे.

तुला (Libra)

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19 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बीमार व्यक्ति की भी तबीयत में सुधार होगा. घर में सुख और शांति के वातावरण में आप समय व्यतीत करेंगे. कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा. नौकरी में लाभदायक समाचार मिलेगा और सहकर्मियों का साथ मिलेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी.

वृश्चिक (Scorpio)

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19 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. साहित्यिक गतिविधियों के लिए आज का दिन शुभ फलदायक है. आप कोई कहानी-कविता लिखने की योजना बना सकते हैं. आज किसी सामाजिक या राजनीतिक चर्चा में भाग ले सकते हैं. नौकरीपेशा लोग कुछ अच्छा काम कर पाएंगे. आपके यश में वृद्धि होगी. व्यापार में वातावरण अनुकूल रहेगा. परिवार में आनंद का वातावरण बनेगा. आर्थिक स्थिति अच्छी रहने से मन खुश रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

धनु (Sagittarius)

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19 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज किसी घरेलू मामले को लेकर मानसिक तनाव होने की आशंका है. मन में उठने वाली दुविधाओं से आप मानसिक चिंता का अनुभव करेंगे. स्वास्थ्य को लेकर आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा. माता की सेहत का ध्यान रखें. अनिद्रा सताएगी. पानी वाली जगह से बचकर रहना हितकर है. कार्यस्थल पर आज आप दूसरों के काम में हस्तक्षेप करने की बजाय अपना काम करें, अन्यथा विवाद होने की आशंका रहेगी.

मकर (Capricorn)

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19 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज का दिन नए काम का आरंभ करने के लिए शुभ है. नौकरी, व्यापार तथा दैनिक काम में अनुकूलता बनी रहेगी. इससे मन खुश रहेगा. अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. व्यापार को भी आगे बढ़ाने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देंगे. भाई-बंधुओं से लाभ तथा सहयोग मिलेगा. आर्थिक लाभ के योग हैं. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक गुजरेगा. आप अपने किसी प्रिय पात्र के साथ समय व्यतीत कर सकेंगे. स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा.

कुंभ (Aquarius)

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19 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज किसी से भी विवाद ना करें, अन्यथा मानहानि हो सकती है. कार्यस्थल पर केवल अपने काम पर ध्यान लगाएं. आज का दिन धैर्य और संतोष के साथ गुजारें. धार्मिक काम में धन खर्च हो सकता है. पारिवारिक वातावरण बिगड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद आपको दु:खी कर सकता है. काम में असफलता से मन में असंतोष तथा निराशा की भावना रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें. निर्णयशक्ति का अभाव रहेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें.

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19 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साहपूर्ण वातावरण होने से नए काम का आरंभ करने की प्रेरणा मिलेगी. व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से किसी के साथ मीटिंग कर सकते हैं. पारिवारिक वातावरण में सुख और शांति बनी रहेगी. मित्रों और परिजनों के साथ कहीं जाना हो सकता है. धन प्राप्ति के योग हैं. आज धार्मिक यात्रा या किसी धार्मिक खर्च के भी योग हैं. आध्यात्मकिता से आपको शांति महसूस होगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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