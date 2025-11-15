विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 November 2025: मेष राशि को आर्थिक लाभ तो कन्या को मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 November 2025: आज शनिवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में है, जिसके कारण आज मेष, कर्क और कन्या जैसी राशियों का दिन गुडलक लिए है, तो वहीं मिथुन, मीन और मकर जैसी राशियों के लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 15 नवंबर 2025, शनिवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 November 2025: आज मार्गशीर्ष मास के कृष्णपक्ष की एकादशी तिथि है और आज शनिवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में है, जिसके कारण आज मेष, कर्क और कन्या जैसी राशियों का दिन अनुकूल तो वहीं मिथुन, मीन और मकर जैसी राशियों के लिए प्रतिकूल रहने वाला है. ऐसे में आज इन राशियों को अपने काम बेहद सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी. करियर से लेकर कारोबार तक और प्रेम से लेकर परिवार तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 15 नवंबर 2025, शनिवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

15 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आज का आपका दिन आनंदप्रद रहेगा. आर्थिक योजनाएं सफल होंगी. व्यावसायिक क्षेत्र में भी कुछ अच्छा काम कर सकेंगे. आज आपके नए संपर्क बनेंगे. आपके क्षेत्र के बाहर के लोगों के साथ भी आपका कम्युनिकेशन होगा. बौद्धिक कामों में रुचि बढ़ेगी. छोटी किसी यात्रा की भी संभावना है. आज सेवा कार्य के लिए भी शुभ दिन है. शारीरिक स्वस्थता और मानसिक खुशी बनी रहेगी. परिजनों के साथ चल रहा विवाद दूर हो सकेगा.

वृषभ (Taurus)

15 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. वैचारिक स्तर पर विशालता और वाणी की मधुरता बनी रहेगी. आप दूसरे लोगों को प्रभावित करने के साथ ही उनके साथ संबंध भी बेहतर रख सकेंगे. बैठक या विचार-विमर्श में भी आपको सफलता मिलेगी. परिश्रम का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर भी उस क्षेत्र में अवश्य आगे बढ़ सकेंगे. पाचनतंत्र से संबंधित कष्ट होने की संभावना अधिक है, इसलिए संभव हो तो घर के खाने को प्राथमिकता दें. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी.

15 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. मानसिक दुविधा के कारण महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परेशानी होगी. विचारों की अधिकता के कारण मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा. अत्यधिक भावुकता आपकी दृढ़ता को कमजोर बनाएगी. गर्म पानी तथा अन्य गर्म तरल पदार्थों से सावधानी रखें. परिवार या जमीन-जायदाद से संबंधित विषयों को लेकर चर्चा और यात्रा को आज टालने की सलाह दी जाती है. थकान होने से मन किसी काम में नहीं लगेगा. कार्यस्थल पर आपके काम समय पर पूरे नहीं होंगे.

कर्क (Cancer)

15 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. तन और मन की ताजगी के अनुभव के साथ घर में भी आनंद का वातावरण रहेगा. मित्रों तथा स्नेहीजनों के साथ मुलाकात होगी. किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकूल है. कार्य कुशलता और मित्र मिलन से आप आनंदित रहेंगे. आर्थिक लाभ और भाग्यवृद्धि से छोटी यात्रा होगी. मान-सम्मान में वृद्धि की संभावनाएं हैं. किसी छोटी यात्रा की संभावना रहेगी.

सिंह (Leo)

15 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज के दिन आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. आज आप प्रत्येक कार्य दृढ़ इच्छाशक्ति से करेंगे. सभी कामों में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. आपमें क्रोध की भावना थोड़ी अधिक रहेगी, इसलिए ज्यादातर जगहों पर मौन बने रहें. सरकारी काम में लाभ होगा. परिजनों का साथ मिलेगा. आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे. प्रेम जीवन में भी आज आप सकरात्मक रहेंगे.

कन्या (virgo)

15 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज का दिन लाभदायक रहेगा. आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ेगी. वाक्चातुर्य और मीठी वाणी से आप अच्छे और लाभप्रद संबंध विकसित कर सकेंगे. उत्तम भोजन, उपहार और वस्त्रों की प्राप्ति होगी. तन और मन की स्वस्थता बनी रहेगी. सुख तथा आनंद की प्राप्ति होगी. जीवनसाथी के साथ प्रेम और मजबूत होगा. किसी यात्रा से आज आपका दिन खुशहाल रहेगा. प्रेम जीवन में आगे बढ़ने की जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है.

तुला (Libra)

15 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आपको वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखना होगा. परिवार या बाहर किसी के साथ विवाद होने की संभावना रहेगी. आप किसी का भला करने जाएंगे, लेकिन उसका प्रतिफल अच्छा नहीं मिलेगा. आय से अधिक व्यय होगा. आप स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें. आध्यात्मिक बातों में आपका मन लगेगा. कार्यस्थल पर आज आपको केवल अपने काम से काम रखना चाहिए.

वृश्चिक (Scorpio)

15 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. नौकरी और व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी. मित्रों के साथ मुलाकात तथा कहीं बाहर जाने का आयोजन करेंगे. विवाहोत्सुक युवक- युवतियों के लिए शुभ संयोग निर्मित होगा. जीवनसाथी का आपको सहयोग मिलेगा. परिवार के बड़ों के आशीर्वाद से आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे. परिजनों तथा मित्रों से उपहार मिलेगा. अधिकारियों की कृपादृष्टि बनी रहेगी. सांसारिक जीवन में आनंद का अनुभव होगा. आपको समय पर कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी.

धनु (Sagittarius)

15 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज के दिन आपका काम सफल होगा. नए काम का आरंभ कर सकेंगे. व्यापार के लिए बेहतरीन योजना बना सकेंगे. नौकरी में उच्च अधिकारी से सार्थक चर्चा होगी. पदोन्नति हो सकती है. दांपत्यजीवन में संतोष की अनुभूति होगी. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपको आर्थिक लाभ होगा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है.

मकर (Capricorn)

15 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. बौद्धिक कार्य या साहित्य लेखन जैसी प्रवृत्तियों के लिए आज का दिन अनुकूल है. आपके व्यवसाय में नई विचारधारा आपके कार्यों को नया स्वरूप देगी. व्यवसाय में प्रतिकूल वातावरण आपके मन को चिंता में डाल सकते हैं. शरीर में थकान महसूस होगी. संतान की समस्या आपको परेशान करेगी. गलत जगह पर धन खर्च होगा. विरोधियों के साथ वाद-विवाद करने से बचें.

कुंभ (Aquarius)

15 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज मन में किसी बात की खुशी बनी रहेगी. लोगों से गुस्से में बात ना करें. परिजनों के साथ वाद-विवाद में न पड़ें. दोपहर के बाद स्वजनों तथा मित्रों के साथ आप का समय अच्छा गुजारेगा. धार्मिक यात्रा हो सकती है. विदेश से अच्छे समाचार मिलेंगे. व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. ग्राहकों को लुभाने की कोई नई योजना भी आप बना सकेंगे. गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च हो सकता है. किसी को उपहार देकर मन प्रसन्न रहेगा.

मीन (Pisces)

15 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज का दिन दैनिक कामों में आपको शांति देगा. किसी मनोरंजक स्थल पर मित्रों या परिजनों के साथ जाना हो सकता है. व्यापार में भागीदारों के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा. दोपहर के बाद आपको थकान रहेगी. परिजनों के साथ विवाद हो भी सकता है. वाणी पर संयम रखें. अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च हो सकता है. आज घर की साज-सजावट पर आप विशेष ध्यान देने वाले हैं. शाम में आपका मूड अच्छा रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

