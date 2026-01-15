Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 January 2026: Aaj Ka Rashifal: कन्या राशि की चमकेगी किस्मत तो कुंभ का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 January 2026: आज माघ मास के कृष्णपक्ष की द्वादशी तिथि पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में हैं, जिसके कारण आज कन्या, कुंभ और मीन राशियों का पूरा दिन अत्यंत ही शुभ रहने वाला है. आज इन राशियों को करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों पर उनके अधिकारी मेहरबान रहेंगे तो वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में खासा लाभ होगा, लेकिन यदि बात करें मेष, कर्क और तुला जैसी राशियों की तो आज इन्हें जीवन में कुछेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है. आज आपके लिए कैसा रहने वाला है दिन और किन बातों से आपके काम सफल और सार्थक साबित हो सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें 15 जनवरी 2026, गुरुवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

15 जनवरी, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज आप सभी काम सावधानी से करें. सरकार विरोधी काम से दूर रहें. दुर्घटना का भय रहेगा, इसलिए वाहन आदि का उपयोग ध्यान से करें. बाहर के खान-पान की आदत के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है. काम समय पर पूरे नहीं होंगे. व्यापार में भी संभलकर काम करें. नौकरीपेशा लोगों के अधिकारी उनसे खुश नहीं रहेंगे. संतान के साथ मतभेद हो सकता है. महत्वपूर्ण निर्णय आज टालें. हो सके तो आज ज्यादातर समय मौन ही बने रहें.

वृषभ (Taurus)

15 जनवरी, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आप को अपने प्रिय दोस्तों और स्वजनों के साथ घूमने- फिरने का आनंद प्राप्त होगा. सुंदर वस्त्र-आभूषण और भोजन का अवसर मिलेगा. दोपहर के बाद स्थिति आपके नियंत्रण से हट सकती है. वाहन आदि धीमे चलाएं. घर-परिवार में किसी से विवाद हो सकता है. यह स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया काम मिल सकता है. व्यवसाय में आज उन्नति मिल सकती है. निवेश संबंधी योजना आज ना बनाएं.

15 जनवरी, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आज आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरने वाला है. घर में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. सुखमय प्रसंग बनेगा. खर्च होगा, लेकिन वह निरर्थक नहीं होगा. आर्थिक लाभ की भी संभावना है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. काम में यश की प्राप्ति होगी. मित्रों से मुलाकात होगी. रूके हुए काम आसानी से बन जाएंगे. क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी. व्यर्थ उग्रता को टालें, नहीं तो काम बिगड़ सकता है. साथी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा. विरोधियों पर विजय मिलेगी.

कर्क (Cancer)

15 जनवरी, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. दिन का आरंभ चिंता और उलझन के साथ होगा. पेट दर्द की शिकायत भी रहेगी. नए काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा नहीं है. आकस्मिक धन खर्च होगा. प्रेमीजनों के बीच वाद-विवाद होने से मनमुटाव होगा. यात्रा में कठिनाई आएगी. हो सके तो आज आप यात्रा टालें. घर में छोटों से विवाद करने से बचें. ज्यादातर समय मौन रहकर गुजारें. व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य है. जीवनसाथी की भावनाओं का भी सम्मान करें.

सिंह (Leo)

15 जनवरी, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. आर्थिक रूप से हानि हो सकती है. फिर भी दोपहर के बाद आप निवेश संबंधी योजना पर काम कर सकते हैं. परिश्रम के अनुरूप रिजल्ट मिलेगा. विद्यार्थियों को काम में सफलता होगी. बौद्धिक और राजनीतिक चर्चा ना करें. नए काम की शुरुआत भी आज नहीं करें. शेयर बाजार में किसी तरह के जोखिम लेने से बचें. प्रेम जीवन में स्थिति सकारात्मक रहेगी.

कन्या (virgo)

15 जनवरी, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आध्यात्मिकता के प्रति आपको आकर्षण अधिक रहेगा. आर्थिक रूप से लाभ होने की संभावना है. नए काम का आरंभ करने के लिए समय शुभ है. प्रियजनों से मुलाकात होगी. आप विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. दोपहर के बाद स्थिति में बदलाव होगा. मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ चिंता का अनुभव करेंगे. माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. स्थायी संपत्ति के लिए किए जा रहे प्रयास आज टालें. विद्यार्थियों के लिए दिन मध्यम है.

तुला (Libra)

15 जनवरी, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. पारिवारिक झगड़े में वाणी पर संयम रखना होगा. नेगेटिविटी मन पर छायी रहेगी. घर के सदस्यों के साथ किसी बात का कनफ्यूजन बना रहेगा. दोपहर के बाद आपके मन की ग्लानि दूर होगी और आनंद छा जाएगा. नए काम करने के लिए आप तैयार रहेंगे. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. आप अपने मित्रों के साथ ज्यादा समय गुजारेंगे. नौकरीपेशा लोगों को काम पूरा करने में कठिनाई महसूस होगी.

वृश्चिक (Scorpio)

15 जनवरी, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज का आपका दिन मध्यम फलदायी है. सुख और संतोष का अनुभव होगा. परिजनों के साथ आनंदपूर्वक दिन गुजरेगा. आज शुभ समाचार मिलेंगे. दोपहर के बाद परिवार में झगड़े का वातावरण रह सकता है. अनावश्यक खर्च पर संयम बरतें. शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कत आएगी. कार्यस्थल पर आज आपके काम समय पर पूरे होंगे, लेकिन आपको दूसरों के काम में हस्तक्षेप करने से बचना होगा.

धनु (Sagittarius)

15 जनवरी, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए थोड़ा कष्टदायक रहेगा. स्वास्थ्य खराब होगा. परिवार के सदस्यों के साथ बहसबाजी से मन दुःखी रहेगा. परिणामस्वरूप आप मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे. क्रोध पर अंकुश रखें. दुर्घटना होने का भय रहेगा. सावधानी रखें. कोर्ट-कचहरी के मामलों में बेहद ध्यान से काम करें. अधिक खर्च होने से धन की कमी महसूस होगी. आज आपका मन कार्यस्थल पर किसी काम में नहीं लगेगा. आज का दिन धैर्य के साथ गुजारें.

मकर (Capricorn)

15 जनवरी, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन व्यापार और जॉब करने वालों के लिए अच्छा है. पुत्र और पत्नी से आर्थिक लाभ होगा. सांसारिक जीवन में सुखद प्रसंग बनने से मन खुश रहेगा. दोपहर के बाद मानसिक अशांति और खराब स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है. अधिकारी से बातचीत करते समय किसी तरह कन्फ्यूजन हो सकता है. मनोरंजन के पीछे धन का खर्च होगा. विवाद में आपका सम्मान जाने का डर बना रहेगा.

कुंभ (Aquarius)

15 जनवरी, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज का दिन लाभकारी है. व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ होगा. घर-परिवार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. उधार दिया गया पैसा आपको मिल सकता है. पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी. किसी पर्यटन स्थल पर जाने का कार्यक्रम बनेगा. संतान की संतोषजनक प्रगति से आपका भी मन प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक जीवन में आनंद छाया रहेगा.

15 जनवरी, 2026 बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. साहित्यिक गतिविधि में आज आपकी रुचि बनी रहेगी. आज कोई नए काम शुरू कर पाएंगे. किसी धार्मिक यात्रा के योग हैं. विदेश में रहने वाले मित्रों और स्नेहीजनों से बातचीत हो सकती है. शरीर में उल्लास और थकान दोनों का अनुभव होगा. हालांकि आज आपके काम बिना किसी विघ्न के पूरे होंगे. धन लाभ का योग है. मित्रों से लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई पुराना विवाद दूर होगा. प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)