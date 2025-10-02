विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 02 October 2025: वृषभ को धन लाभ तो मकर को मिलेगा अपनों से उपहार, जानें अपना भी हाल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 02 October 2025: आज गुरुवार के दिन के दिन चंद्रमा मकर राशि में है, जिसके कारण आज वृषभ और मकर राशि की बल्ले-बल्ले रहेगी और उन्हें धन लाभ और उपहार की प्राप्ति होगी. आपके लिए कैसा रहेगा दशहरा का दिन, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 02 अक्टूबर 2025, गुरुवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 02 October 2025: वृषभ को धन लाभ तो मकर को मिलेगा अपनों से उपहार, जानें अपना भी हाल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 02 October 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 02 अक्टूबर 2025 का राशिफल.
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 02 October 2025: आज गुरुवार के दिन के दिन चंद्रमा मकर राशि में है, जिसके कारण आज वृषभ और मकर राशि के लिए दशहरे का दिन गुडलक लिए रहने वाला है. आज इन्हें किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जिसके कारण इनके सारे काम मनचाहे तरीके से पूरे होंगे लेकिन मेष, मिथुन और कुंभ जैसी राशियों को आज बहुत सावधानी के साथ अपने काम करने की आवश्यकता रहेगी. आज आप किन बातों को ध्यान में रखकर विजयादशमी के पर्व को शुभ और मंगलमय बना सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 02 अक्टूबर 2025, गुरुवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

02 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आपका दिन औसत फलदायी है. परिजनों के साथ बैठकर आप महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे. घर की सजावट में आपको परिवर्तन की इच्छा होगी. ऑफिस या व्यवसाय में अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. सरकारी लाभ मिलने की संभावना है. ऑफिस से संबंधित काम के लिए यात्रा करनी पडे़गी. काम का भार बढ़ सकता है. स्वास्थ्य के मामले में शारीरिक थकान के साथ थोड़ी अस्वस्थता का अनुभव होगा. माता से लाभ होने की संभावना है.

वृषभ (Taurus)

02 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज का दिन व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा प्रतीत हो रहा है. वे नई योजनाएं बना सकेंगे. नए बिजनेस में भी आर्थिक लाभ की संभावना है. विदेश में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत होने से आनंद का अनुभव करेंगे. आपको लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. आप किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएंगे. अत्यधिक काम के कारण आप थकान महसूस करेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे.

मिथुन (Gemini)

02 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. नकारात्मक विचारों से आज आप दूर रहें. नए काम की शुरुआत आज बिल्कुल ना करें. गुस्से की भावना को संयम में नहीं रखेंगे, वाद-विवाद बड़े झगड़ों का रूप ले सकता है. खर्च अधिक होगा. धन की कमी महसूस हो सकती है. नेगेटिव विचारों से दूर रहें. आध्यात्मिकता और ईश्वर की प्रार्थना से राहत महसूस करेंगे. प्रेम प्रसंगों के लिए आज का दिन अच्छा है. विद्यार्थियों को अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करना होगी.

कर्क (Cancer)

02 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज का दिन दोस्तों और स्वजनों के साथ आनंदपूर्वक गुजार सकेंगे. मनोरंजक प्रवृत्तियों में आपका ध्यान ज्यादा होगा. व्यापार में भी लाभ होने की संभावना अधिक है. भागीदारों से भी लाभ होगा. छोटी यात्रा या पर्यटन का आयोजन हो सकता है. सामाजिक रूप से मान-सम्मान प्राप्त होगा. प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा है. आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम फलदायक है. आपको बाहर खाने-पीने से बचना चाहिए.

सिंह (Leo)

02 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. मानसिक चिंता से मन व्यथित रहेगा. शंका और उदासी भी मन पर छाई रहेगी, इसलिए आज मन भारी रहेगा. किसी कारणवश दैनिक कामों में विघ्न आ सकते हैं. व्यवसाय में सहकर्मियों का सहयोग आज नहीं के बराबर मिलेगा. अधिकारियों से विवाद ना करें. श्रमपूर्वक किए गए काम का परिणाम उचित नहीं मिलने से मन पर निराशा छायी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपका मतभेद भी हो सकता है.

कन्या (virgo)

02 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज विद्यार्थियों के लिए समय कठिन है. संतान के विषय में भी आपको चिंता बनी रहेगी. निवेश करने से पहले आपको कई बार सोचना होगा. मन में खिन्नता का अनुभव होगा. आज बौद्धिक चर्चाओं में न उतरना आपके लिए हितकारी रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. दोपहर के बाद कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छा समय रहेगा. सहकर्मी आपके काम में मदद करेंगे.

तुला (Libra)

02 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आप शारीरिक रूप से शिथिलता और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव करेंगे. माता के स्वास्थ्य के विषय में चिंता होगी. स्थायी संपत्ति से संबंधित कामों में सावधानी बरतें. कहीं घूमने जाने की योजना को आज हर संभव टालने का प्रयास करें. पारिवारिक वातावरण में कलह हो सकता है. सामाजिक रूप से अपमानित होना पड़ सकता है. विवाद टालें. हो सके तो आज ज्यादातर समय मौन रहकर गुजारें.

वृश्चिक (Scorpio)

02 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. कार्य सफलता, आर्थिक लाभ और भाग्यवृद्धि के लिए अच्छा दिन है. नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं. भाई- बंधुओं का व्यवहार आज अधिक सहयोगपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेगा. विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन होने से मन आनंद का अनुभव करेगा. कोई छोटी यात्रा होगी. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आपके लिए समय लाभ का है. विद्यार्थियों का मन भी आज पढ़ाई में लगेगा.

धनु (Sagittarius)

02 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज मकर राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आपका आज का दिन मध्यम फलदायी साबित होगा. परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमी पैदा होने के कारण मनमुटाव होगा. आज आपके व्यवहार में दृढ़ता कम होने से कोई भी निर्णय तेजी से नहीं ले सकेंगे. आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें. व्यर्थ धन खर्च और कार्यभार आपके मन को चितिंत रखेंगे. कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. हो सकता है आपको आज अपना टारगेट पूरा करने में दूसरों से मदद लेने की जरूरत पड़ जाएं.