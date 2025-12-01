Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 01 December 2025: ​मिथुन को मिलेगी मनचाही सफलता तो कन्या को मित्रों से लाभ, पढ़ें अपना भी राशिफल

विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 01 December 2025: आज सोमवार के दिन चंद्रमा मीन राशि में हैं, जिसके कारण आज मिथुन और कन्या जैसी राशियों के लिए दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आज उन्हें घर और बाहर दोनों जगह भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, आपके लिए कैसा रहेगा सोमवार, जानने के लिए पढ़ें 01 दिसंबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 01 December 2025: आज मार्गशीर्ष मास के शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि है और आज चंद्रमा मीन राशि में है, जिसके कारण मिथुन, कर्क और कन्या जैसी राशियों के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है, जिसके चलते उन्हें करियर कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त होगी और उनके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे, लेकिन मेष, सिंह, वृश्चिक जैसी राशियों के लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है, ऐसे में उन्हें अपने कामकाज को करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए. आज आपके लिए कैसा रहने वाला है दिन, जानने के लिए पढ़ें 01 दिसंबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज दिनभर प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. व्यर्थ खर्च की मात्रा भी बढ़ेगी. पूंजी निवेश में ध्यान रखें. परोपकार की जगह पहले आप अपने काम पर ध्यान दें. लेन-देन करते समय सावधानी बरतें. आध्यात्मिकता में आपकी रुचि अधिक रहेगी. आप लाभ के लालच में न फंसे. निर्णयशक्ति का अभाव दुविधा में डाल देगा.

वृषभ (Taurus)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज आपकी आय और व्यापार में वृद्धि होने के योग हैं. व्यापार में नए लाभदायक संपर्क होंगे. परिजनों और मित्रों के साथ हंसी-खुशी के पल बिताने का अवसर मिलेगा. प्रवास और पर्यटन के योग हैं. आज महिला वर्ग से लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ के संबंधों में आत्मीयता का अनुभव होगा. भाई- बंधुओं और बुजुर्गों से लाभ होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आप समय पर अपना कार्य कर पाने की स्थिति में रहेंगे.

आज चंद्रमा की स्थिति 01 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन अच्छा होने के कारण आपके सभी काम अच्छी तरह से पूरे होंगे. घर और ऑफिस का वातावरण प्रफुल्लित और आनंदमयी बना रहेगा. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अधिकारियों की मदद से आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे. पारिवारिक जीवन में खुशी रहेगी. सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकेंगे. पिछले कई दिनों से व्यापार में आ रही सरकारी कामकाज की बाधाएं दूर होगी. आपके काम सरलता से संपन्न होंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है.

कर्क (Cancer)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज आपकी भाग्य वृद्धि के साथ आकस्मिक धन लाभ होगा. विदेश से अच्छे समाचार आएंगे. धार्मिक काम या यात्रा के पीछे धन खर्च होगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ सुखमय दिन गुजरेगा. नौकरीपेशा लोगों को लाभ मिलेगा. अपना काम समय पर कर पाने की खुशी आपके चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकेगी. व्यापार में नए ग्राहक मिलने से प्रसन्नता होगी. प्रेम जीवन में आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है. ध्यान रखें.

सिंह (Leo)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज का दिन थोड़ा परेशानी से भरा है. आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा. खान-पान में ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारी पर पैसा खर्च करना होगा. मन में नेगेटिविटी आने से परेशान रह सकते हैं. इस कारण किसी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा. नौकरीपेशा लोग आज आराम करने के मूड में रहेंगे. पारिवारिक सदस्यों के साथ बातचीत में संभलकर रहना पड़ेगा. चिंता कम करके आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लें. व्यापार में ज्यादा लाभ के लालच में ना पड़ें.

कन्या (virgo)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा. मित्रों से विशेष लाभ होगा. दांपत्य जीवन में सुख के पलों का अनुभव होगा. नए वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी तथा पहनने का अवसर मिलेगा. नए व्यक्तियों के साथ परिचय और दोस्ती होगी. भागीदारी के लिए समय अनुकूल है. पार्टनरशिप के जरिए व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना पर आप काम कर सकते हैं. इसके लिए कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. नौकरीपेशा लोगों का दिन भी अनुकूल रहेगा. स्वास्थ्य लाभ के लिए एक्सरसाइज या ध्यान जैसी एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं.

तुला (Libra)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आपके घर में सुख- शांति बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों के जीवन में अच्छे अवसर आएंगे. काम में सफलता और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होगी. नौकरी में आपकी प्रगति होगी. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. किसी जरूरी जगह पर खर्च की संभावना है. आप सफलता प्राप्त करेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा. आपको ननिहाल से अच्छे समाचार मिलेंगे. पुराने किसी निवेश से आपको आर्थिक फायदा हो सकता है. अपने सहकर्मियों एवं अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे.

वृश्चिक (Scorpio)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आपका स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रहेगा. इस कारण समय पर अपना टास्क पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. किसी काम के पूरा नहीं होने से अपयश मिल सकता है. आपको शेयर- सट्टे के काम में आज नहीं पड़ना चाहिए. संतान की तकलीफ चिंता का कारण बन सकती है. संभव हो तो यात्रा- प्रवास टालें. विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. दोपहर के बाद आपकी आर्थिक योजना अच्छी तरह पूरी होंगी. परिवार के लोगों का सहयोग मिलने से निराशा दूर होगी.

धनु (Sagittarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आप यात्रा प्रवास टालें, क्योंकि पेट संबंधी बीमारी और समस्या हो सकती है. संतान के स्वास्थ्य और पढ़ाई की चिंता बनी रहेगी. किसी काम में सफलता नहीं मिलने से मन व्याकुल रहेगा. क्रोध की भावना पर संयम रखें. साहित्य एवं कला के प्रति आज आपकी रुचि बनी रहेगी. काल्पनिक दुनिया में आप सैर करेंगे. दोस्तों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. तार्किक एवं बौद्धिक चर्चा से दूर रहें.

मकर (Capricorn)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. दैनिक काम में परिस्थिति आपके अनूकूल होने से आप स्वस्थ रहेंगे. पारिवारिक जीवन की समस्या हल होगी. जायदाद और संपत्ति से सम्बंधित विवाद हल होंगे. आपको व्यापार में वित्तीय लाभ हो सकता हैं. दोस्तों का साथ और सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सीनियर्स की मदद ले सकते हैं. आप प्रियजनों से मिल सकेंगे. विरोधियों पर आपकी जीत होगी. नए काम करने के लिए दिन अच्छा है. निवेश की योजना बना सकेंगे.

कुंभ (Aquarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. यदि आप वाणी पर अंकुश रखेंगे, तो बहुत-सी परेशानियों से बच सकेंगे. किसी विवाद में आज ना पड़ें. कार्यस्थल पर आप केवल अपने काम पर ध्यान दें. दोपहर के बाद कोई अनावश्यक खर्च आपको परेशान कर सकता है. आपको किसी भी काम में अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी. असंतोष रहेगा. स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है. समय आपको प्रतिकूल नजर आएगा. आर्थिक हानि होने की आशंका है. दिन को धैर्य के साथ गुजारें और नकारात्मक विचारों को मन से दूर रखें.

आज चंद्रमा की स्थिति 01 दिसंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज का दिन आनंद और उत्साह से भरा रहेगा. घर में किसी मांगलिक प्रसंग का आयोजन होगा. नए काम का आरंभ करने के लिए दिन शुभ है. सगे-संबंधियों और मित्रों के साथ मुलाकात होगी. उनके साथ बाहर भोजन करने या घूमने जाने का मौका मिलेगा. यात्रा की संभावना है. नौकरीपेशा लोग आज अपने टारगेट को आसानी से पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. व्यापार में लाभ होगा. विद्यार्थियों के लिए दोपहर के बाद का समय अच्छा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

