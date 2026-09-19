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Taurus Aaj Ka Rashifal: पुराने मामले आ सकते हैं सामने, पैसों के लेन-देन में रखें सावधानी

Taurus Horoscope Today 19 September 2026, Vrishabh Rashifal: आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता रखें. व्यक्तिगत स्तर पर मन किसी पुराने प्रसंग को बार-बार याद कर सकता है.

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Taurus Aaj Ka Rashifal: पुराने मामले आ सकते हैं सामने, पैसों के लेन-देन में रखें सावधानी
Taurus Aaj Ka Rashifal 19 September 2026 | Vrishabh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Horoscope Today 19 September 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: वृषभ राशि के लिए आज का चंद्र गोचर सामान्य दिनचर्या से हटकर उन विषयों पर ध्यान खींच सकता है, जो कहीं गुप्त रूप से छिपी हुई थीं. आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं. यह स्थिति अचानक होने वाले बदलाव, गुप्त या लंबित मामलों, साझा धन, मानसिक गहराई और भीतर चल रहे असमंजस को सामने ला सकती है. बाहरी उपलब्धियों की तुलना में परिस्थितियों की तह तक पहुंचना अधिक आवस्यक रहेगा. 

आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता रखें. संयुक्त निवेश, उधार दिया हुआ पैसा, बीमा, टैक्स, बैंकिंग या किसी अन्य व्यक्ति से जुड़े वित्तीय लेन-देन में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है. कोई पुराना भुगतान या अटका हुआ मामला अचानक चर्चा में आ सकता है. ऐसी स्थिति में भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने के बजाय रिकॉर्ड और वास्तविक आंकड़ों को प्राथमिकता दें. 

नौकरी में आपके सामने ऐसी जिम्मेदारी आ सकती है जिसमें गोपनीय रूप से संभालनी पड़े. यहां छोटी-सी लापरवाही भी आपकी छवि पर असर डाल सकती है. अपने कार्यालय की योजनाएं या निजी रणनीति हर व्यक्ति के साथ साझा न करें. आज कम बोलकर सही समय पर सटीक बात रखना आपकी ताकत बन सकता है. 

व्यक्तिगत स्तर पर मन किसी पुराने प्रसंग को बार-बार याद कर सकता है. यदि किसी संबंध में अविश्वास पैदा हो रहा है तो केवल अनुमान के आधार पर निष्कर्ष न निकालें. कुछ बातों का उत्तर समय के साथ स्वयं स्पष्ट होगा. 

परिवार में किसी सदस्य के निजी निर्णय में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से तनाव बढ़ सकता है. शरीर में सुस्ती, नींद की गड़बड़ी या मानसिक दबाव महसूस हो तो काम की गति थोड़ी कम करें. 

उपाय: शाम को घर के किसी शांत स्थान पर तिल के तेल का दीपक जलाकर कुछ मिनट मौन बैठें और दिनभर की उलझनों को मानसिक रूप से छोड़ने का अभ्यास करें.
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