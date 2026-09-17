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Aquarius Aaj Ka Rashifal: करियर में नया मोड़ आने के संकेत, घरेलू तनाव से प्रभावित हो सकता है काम

Aquarius Horoscope Today 17 September 2026, Kumbh Rashifal: कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता परखने वाली स्थिति बन सकती है. मानसिक स्तर पर काम और निजी जीवन के बीच खिंचाव महसूस हो सकता है.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal: करियर में नया मोड़ आने के संकेत, घरेलू तनाव से प्रभावित हो सकता है काम
Aquarius Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Horoscope Today 17 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में रहेगा.आज ध्यान सीधे काम, जिम्मेदारी और अपनी पहचान बनाने पर रहेगा.कोई ऐसा कार्य सामने आ सकता है जिसमें सामान्य तरीके से चलाना मुश्किल होगा और आपको परिस्थितियों की गहराई में जाकर समाधान निकालना पड़ेगा.वरिष्ठों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए काम को टालने के बजाय उसकी प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ें.

कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता परखने वाली स्थिति बन सकती है.किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में गोपनीय जानकारी या संवेदनशील दस्तावेज शामिल हों तो उन्हें संभालने में विशेष सावधानी रखें.सहकर्मी के साथ विचार न मिलने पर अपनी बात रखने से पीछे न हटें, लेकिन बहस को व्यक्तिगत रूप देने से नुकसान हो सकता है.

चंद्रमा की दृष्टि आपके चौथे भाव पर रहेगी.इससे घर, माता, संपत्ति, वाहन और मानसिक सुख से जुड़े विषय प्रभावित रहेंगे.कार्यालय की चिंता घर तक लेकर आने से घरेलू वातावरण प्रभावित हो सकता है.घर की कोई छोटी तकनीकी खराबी दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज करना बाद में महंगा पड़ सकता है.

मानसिक स्तर पर काम और निजी जीवन के बीच खिंचाव महसूस हो सकता है.आपको लग सकता है कि जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं और आराम के लिए समय कम बच रहा है.इस दबाव में परिवार के लोगों पर नाराजगी निकालने से बचें.आपका कठोर व्यवहार उस व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है जिसका समस्या से कोई लेना-देना नहीं है.

करियर की दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा.किसी पुराने प्रोजेक्ट में नया मोड़ आए या किसी जिम्मेदारी के कारण आपकी वास्तविक क्षमता सामने आए, ऐसी संभावना है.

उपाय: प्रातः सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.घर की रसोई में जरूरतमंद के लिए थोड़ा भोजन अलग निकालकर किसी भूखे व्यक्ति को दें।
शुभ रंग: आसमानी

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