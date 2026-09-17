Capricorn Tarot Card Rashifal: करियर में चमकने का मिलेगा मौका, सपनों को मिलेगी नई रफ्तार

Capricorn Tarot Card Horoscope 17 September 2026 Makar Tarot Card Rashifal: परिस्थितियों के अनुकूलता आपके किसी सपने को पूरा करने में सहायक हो सकती है. पारिवारिक जिम्मेदारियां का बोझ अकेला कर सकता है. अकेले सभी जिम्मेदारियां न उठाएं.परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जिम्मेदारी बांट सकते है.किसी कार्य में नुकसान होने की आशंका नजर आ रही है.थोड़ा सजग और सावधान रहकर कार्य करें.हिसाब किताब से जुड़े काम सावधानी से करें. समस्या का समाधान निकालने के लिए उसके कारण को समझने का प्रयास करें. व्यर्थ किसी से बहस न करें.



व्यवसायिक/ Professional: वर्तमान समय में काम का दबाव बढ़ सकता है. किसी स्थिति में थकान और तनाव बढ़ाने से कार्य को पूरा करने में परेशानी अनुभव हो सकती है. हालांकि इसके परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे.इस बात का विश्वास बना हुआ है. आपकी प्रतिभा और योग्यता को उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जा सकता है.इससे आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि होगी. कार्य की अधिकता की वजह से ओवर टाइम करना पड़ सकता है.किसी व्यवसायिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते है.अचानक से यात्रा पर जाना पड़ेगा.



स्वास्थ्य/Health: रात को सोने का टाइम निश्चित करने का प्रयास करें. खान-पान की अनियमितता और लंबे समय तक मोबाइल पर कार्य करने के कारण नींद गड़बड़ा सकती है.



आर्थिक स्थिति/Finance: आर्थिक मामलों को लेकर लापरवाही ना करें. धन के सही निवेश के लिए अनुभवी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं.

रिश्ते/Relationship: कुछ समय पूर्व हुए किसी हादसे की वजह से कुछ करीबी संबंधियों से नाराजगी हो सकती हैं. इस समय सामने वाले की गलतियां को क्षमा कर सकते हैं.