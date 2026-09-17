विज्ञापन
विशेष लिंक

Aquarius Tarot Card Rashifal: आज रिश्तों में धैर्य रखना जरूरी, भावनाओं पर रखें काबू

Aquarius Tarot Card Horoscope 17 September: The Hermit की ऊर्जा जीवन में अकेलेपन से दूरी का प्रयास,बिना किसी दवाब के स्वंत्रत रूप से कार्य से प्रशंसा और परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति से अकेले में बातचीत की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन,रिश्तों आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aquarius Tarot Card Rashifal: आज रिश्तों में धैर्य रखना जरूरी, भावनाओं पर रखें काबू
Aquarius Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | Kumbh Tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Tarot Card Horoscope 17 September 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: प्रिय के साथ अनबन होने से अशांति और बेचैनी अनुभव कर सकते हैं. पारिवारिक मामलों में लापरवाही न करें. निजी कार्यों को बार-बार टालना कार्य का महत्व को खत्म कर सकता है. कुछ समय शांत रहकर अपनी स्थितियों का अवलोकन करें. परिवार की किसी बुजुर्ग से अपने समस्याओं को लेकर अकेले में बातचीत कर सकते हैं.घर के पुराने कागज और रिकॉर्ड्स को समय-समय पर व्यवस्थित करते रहे. 

व्यवसायिक/ Professional: शोध और विश्लेषण से जुड़े लोगों के लिए पुराने डेटा सेहतवपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है. नौकरी में बिना किसी दवाब के स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका मिल सकते है. इस मौके का भरपूर लाभ उठाएं. व्यवसायिक व्यस्तताओं से थोड़ा दूर होकर अपनी प्राथमिकताएं तय करें. व्यवसाय में बाजार की स्थिति का शांत तरीके से अवलोकन करते रहे. 


स्वास्थ्य/Health: देर रात तक जागकर कार्य करने से बचें. नींद का पूरा होना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है. रात को सोने से पहले शांत रहें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: नए मकान को खरीदने की तैयारी कर सकते हैं. परिवार में खरीदारी का माहौल रहेगा. 

रिश्ते/Relationship: रिश्ते में अपनी निजता बनाए रखे.किसी के प्रेम में अपनी पहचान न खोने दे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Kumbh Rashifal, Aquarius Tarot Card Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com