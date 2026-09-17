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Scorpio Tarot Card Rashifal: अति आत्मविश्वास से बचें, छोटी चूक पड़ सकती है भारी

Scorpio Tarot Card Horoscope 17 September: Temparence की ऊर्जा अहंकार और अति आत्मविश्वास से दूर रहने का प्रयास, समाज के प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से सरकारी कार्यों से राहत और नकारात्मक सोच वाले कर्मचारी की गतिविधियों से सावधान रहने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: अति आत्मविश्वास से बचें, छोटी चूक पड़ सकती है भारी
Scorpio Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | Vrishchik Tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 17 September 2026 Vrishchik Tarot Card Rashifal: जरूरत से ज्यादा अहंकार और आत्मविश्वास मित्रों और संबंधियों के साथ रिश्ते बिगाड़ सकता है. परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी कर सकते है. समाज के किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से कोई अटका हुआ सरकारी कार्य पूरा हो सकता है.अचानक से कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं.घबराने की जगह आत्मविश्वास से उनका सामना करें .परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत बिगड़ने से चिंता हो सकती है. बच्चों के गतिविधियों को अनदेखा न करें.उनके व्यवहार में आ रही बदलाव को समझने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional: कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में किसी की भी गतिविधि हो नजरअंदाज न करें.संभव है, कि किसी कर्मचारी का नकारात्मक व्यवहार परेशानी बढ़ा दे. ऐसी स्थिति में सभी जरूरी कार्य अपनी निगरानी में कराएं. लोगों के व्यवहार को समझने का कौशल विकसित करें. अपने आसपास के वातावरण में हो रहे बदलाव को अनदेखा ना करें.ऐसे बदलाव, जो आर्थिक लाभ लेकर आ रहे हो. उन्हें सहर्ष स्वीकार करें. 

स्वास्थ्य/Health: किसी जहरीले कीड़े के काटने की वजह से हाथ पर छोटे-छोटे दाने हो सकते है. इन दोनों में जलन और खुजली होने के कारण परेशान हो सकते है. घरेलू उपचार करें. 


आर्थिक स्थिति/Finance: पैसों का हिसाब किताब किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़े.अपनी मौजूदगी में इस कार्य को पूरा करवाये.

रिश्ते/Relationship: पुराने लोगों के साथ संपर्क कायम रखें. धैर्य और संयम से रिश्तों में सुधार लाएं.
 

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