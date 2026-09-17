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Aries Tarot Card Rashifal: परिणाम में देरी बढ़ा सकती है चिंता, धैर्य रखना रहेगा जरूरी

Aries Tarot Card Horoscope 17 September: Eight of cups की ऊर्जा समस्या को बड़ा चढ़कर प्रस्तुत करने से तनाव में वृद्धि,नई नौकरी की तलाश जारी और किसी काम को पूरा करने में की गई मेहनत के उच्च परिणाम न मिलने से तनाव की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मेष राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aries Tarot Card Rashifal: परिणाम में देरी बढ़ा सकती है चिंता, धैर्य रखना रहेगा जरूरी
Aries Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | Mesh Tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aries Tarot Card Horoscope 17 September 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: किसी समस्या को इतना अधिक बढ़ा लिया है. जिसके चलते स्वयं को चारों तरफ से अंधेरों में घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं. इस समय अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखें. परिस्थितियों कठिन जरूर है, लेकिन स्थाई नहीं है. इस बात का विश्वास बनाएं. हिम्मत से कदम आगे बढ़ाएं और इस अंधेरे से बाहर निकाल कर खुद को मजबूत बनाने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional: अचानक से नौकरी से बाहर होने के कारण मन में निराशा आ सकती है. इस समय नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. किसी काम का नतीजा तुरंत न मिलने के कारण व्याकुल हो सकते है. शोध या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी कार्य को लेकर काफी मेहनत करना पड़ सकती है. व्यवसाय में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ सकती है. इस समय सहयोगियों का साथ इस कार्य को पूरा करना में मदद कर सकता है. 

स्वास्थ्य/Health: भोजन के तुरंत बाद लेटने की आदत को परिवर्तित करें. भोजन के बाद को देर तक टहले और फिर नींद लें. 


आर्थिक स्थिति/Finance: आर्थिक स्थिति को लेकर विशेष अंतर नजर नहीं आ रहा है. किसी मित्र को दिया गया उधार वापस न मिलने से परेशान होंगे. 

रिश्ते/Relationship: रिश्तो में धैर्य रखना होगा. लंबी दूरी के संबंधों में भविष्य को लेकर विचार कर सकते हैं.

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