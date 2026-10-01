Sagittarius Tarot Card Rashifal: पैसों के लेनदेन में रिश्ते संभालें, जरूरत पड़ने पर मदद लेने में संकोच न करें

Sagittarius Tarot Card Horoscope 01 October 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: किसी की गलत बात का समर्थन न करें. यदि कोई कार्यों के बीच बार-बार रुकावट डाल रहा है. तो उससे स्पष्ट रूप से बातचीत करने का प्रयास करें. अपनी कमजोरी को दूसरों के लिए फायदेमंद साबित न होने दे. व्यवहार में भावनात्मकता को कम करें.बात-बात पर रोने की आदत सामने वाले के लिए मजाक का कारण बन सकती है. अपनी इस आदत में सुधार लाएं.तनाव बढ़ने पर अपनी रुचि के कार्यों को कर तनाव कम करने का प्रयास कर सकते हैं. किसी की बातों में आकर अपने रिश्ते खराब ना करें.

व्यवसायिक/ Professional

कार्य क्षेत्र में पुराने कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता तय करें. बार-बार किसी कार्य के लिए टोका जाना आपकी योग्यता पर सवाल खड़ा कर सकता है.अपने कार्यों को व्यवस्थित करें. किसी की मदद लेने में संकोच न करें. कार्यस्थल पर पैसों का लेनदेन सोच समझकर करें. पैसा वापस मांगने पर कई बार रिश्तो में दूरियां आ सकती हैं. नई आ रही योजनाओं पर गंभीरता से विचार करें. योजना शुरू करने से पूर्व उसमें जोखिम की संभावना जरूर तलाशें.पैसों का लेनदेन व्यवसायिक जीवन से अलग रखें. दूसरों की कमी का मजाक ना बनाएं.

स्वास्थ्य/Health

बार-बार रक्तचाप बढ़ाने को सामान्य न लें. हृदय की जांच अवश्य करवाएं.

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक स्थिति में आ रहे उतार-चढ़ाव को पारिवारिक मामलों में शामिल न करें. अपने खर्चों को सीमित करें.

रिश्ते/Relationship

शक करने की आदत में बदलाव लाएं.बात को समझने का प्रयास करें.

