Lucky Dreams In Brahma muhurta: अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि सुबह का सपना (Psychology Of Dreams) देखने पर वो सच हो जाता है. हालांकि, ऐसा बहुत कम बार होता है, जब हम सुबह कोई सपना देखें और वो सच हो जाए. लेकिन सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त (Brahma muhurta) में अगर आप कुछ विशेष प्रकार के स्वप्न देखते हैं, तो इससे धन लाभ (Indication Of Dreams) के योग जरूर बनते हैं. जी हां, स्वप्न शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 से 5:30 बजे तक देखे गए सपने शुभ साबित हो सकते हैं, इससे आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है या धन लाभ के योग बन सकते हैं. आइए आपको बताते हैं, सपने में किन चीजों का दिखना शुभ माना जाता है.

खुलेगा भाग्य सपने में दिख गई ये चार चीज

पानी का घड़ा (water pitcher)

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त के सपने में अगर आपको पानी से भरा घड़ा दिख जाता है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है. कहते हैं इससे व्यक्ति को भविष्य में जल्द ही अपार धन मिलने के साथ-साथ भूमि लाभ भी हो सकता है. इतना ही नहीं सपने में घड़ा देखना शुभ समाचार का संकेत भी देता है और इस ओर इशारा करता है कि आपका कोई जरूरी काम पूरा हो सकता है.

खुद को नदी में स्नान करते देखना (see yourself bathing in the river)

ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अगर आप खुद को किसी पवित्र नदी में स्नान करता हुआ या डुबकी लगाता हुआ देखते हैं, तो ये बहुत शुभ फल देने वाला होता है. दरअसल, इसका मतलब माना जाता है कि आपको धन लाभ हो सकता है. इतना ही नहीं आपको उधार भी मिल सकता है. कहते हैं कि नदी में स्नान करता खुद को देखने से करियर संबंधित शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं.

सपने में खुद को इंटरव्यू देते देखना (Seeing yourself giving an interview)

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप खुद को किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देता देखते हैं, तो ये शुभ संकेत देता है. इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपको शुभ फल मिल सकता है, आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है. आगे जाकर आप कोई इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी. खासकर जो लोग बेरोजगार हैं अगर वो इस तरीके का सपना देखते हैं, तो आपको जल्द ही नौकरी के ऑफर मिलने की उम्मीद हो सकती है.

सपने में अनाज देखना (seeing grain in dream)

अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के सपने में अनाज से भरा ढेर देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपका कोई जरूरी काम बनने वाला है. इतना ही नहीं सपने में अनाज दिखने का तात्पर्य धन लाभ से भी होता है. अगर आपने कोई निवेश किया है, तो उससे आपको भविष्य में शुभ फल मिल सकते हैं.

ऐसे में स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में ये चार चीजें दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे धन लाभ के योग बनते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)