Solar Eclipse 2024: कब लग रहा है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जानिए भारत में दिखेगा या नहीं

Surya Grahan 2024: सूर्य ग्रहण (solar eclipse)और चंद्र ग्रहण बड़ी खगोलीय घटनाओं में से एक कहे जाते हैं. जब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं आ पाती है और इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं. आपको बता दें कि साल 2024 में पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगा था. दूसरा सूर्य ग्रहण अक्टूबर (solar eclipse 2024)के महीने में लगने जा रहा है. चलिए जानते हैं कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं.

कब लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण What is the date of solar eclipse

साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है. इस ग्रहण की कुल अवधि छह घंटे की होगी और ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से दिखेगा. इस सूर्य ग्रहण को अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, फिजी और चिली जैसे देशों में पूरा देखा जा सकेगा. भारत में इस सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा. सूर्य ग्रहण रात नौ बजकर 13 मिनट पर शुरू होगा और आधी रात के समय 3 बजकर 17 मिनट पर समाप्त होगा.



क्या है रिंग ऑफ फायर what is ring of fire

कहा जा रहा है कि अक्टूबर में लगने जा रहा दूसरा सूर्य ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, इसमें सूर्य के चारों ओर एक चमकीली रिंग बन जाती है. इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं. इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता है और सूर्य के चारों तरफ एक सुनहरी रिंग बन जाती है. दूसरी तरफ पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य़ को पूरी तरह ढक लेता है जिससे सूर्य पूरी तरह नहीं दिख पाता है.

