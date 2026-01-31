Shani ke upay: कुंडली में शनि और जेब में मनी का प्राब्लम आए तो करें ये 7 रामबाण उपाय

Shani ki sade sati aur dhaiya ke upay: ज्योतिष में शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका जिक्र होते ही लोगों के मन में भय पैदा होने लगता है. यम, काल, न्यायधीश आदि के नाम से पुकारे जने वाले शनिदेव की खासियत है कि वह व्यक्ति के अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का पूरा फल देते हैं. ज्योतिष के अनुसार जब कभी भी किसी व्यक्ति पर शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती आती है, तो उसे जीवन में तमाम तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ता है. यदि आपकी कुंडली में भी शनि दोष आपकी पीड़ा का कारण बन रहा है तो उसे दूर करने के लिए आपको नीचे दिये सात उपायों में से कोई एक जरूर आजमाना चाहिए.

1. दिव्यांग और कामगार को हमेशा खुश रखें

यदि आप चाहते हैं कि आप पर शनि का कोप न बरसे और ढैय्या और साढ़ेसाती के कष्ट से बचे रहें तो आपको दिव्यांग और कामगार लोगों को हमेशा खुश रखें. ऐसे लोगों उनका हक प्रदान करें और उनके साथ आदर और सम्मान के साथ पेश आएं. इसी प्रकार अपने माता-पिता का भी सम्मान करें और उनकी आज्ञा मानें.

2. शमी से दूर होगा शनि दोष

सनातन परंपरा में शनि से संबंधित दोष को दूर करने के लिए शमी का पेड़ कल्पवृक्ष के समान फलदायी साबित होता है. शमी की पत्ती, फूल, और जड़ तीनों ही शनि दोष को दूर करने में रामबाण साबित होती हैं. शनि देाष को दूर करने के लिए भगवान शिव और शनि देवता को शमी पत्र और शमी का पुष्प चढ़ाएं. इसी प्रकार यदि आप शनि दोष को दूर करने के लिए नीलम न धारण कर सकें तो शमी की जड़ को को काले कपड़े में अपनी बांह में धारण करें.

3. शनि का संकट दूर करेंगे हनुमान

हिंदू मान्यता के अनुसार शनि से संबंधित किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए हनुमत साधना चमत्कारिक रूप से असर दिखाती है. ऐसे में शनि दोष से बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ या फिर शनिवार के दिन श्री सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए. हनुमान जी के साथ भगवान शिव और श्रीकृष्ण की साधना भी शनि के कष्टों से मुक्ति दिलाती है.

4. दान दूर होगा शनि दोष

सनातन परंपरा में किसी भी ग्रह से संबंधित दोष को दूर करने के लिए दान को उत्तम उपाय माना गया है. ऐसे में शनि की ढैय्या और साढ़ेसाती को दूर करने के लिए व्यक्ति को शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले कपड़े, काला कंबल, काला तिल, काली उड़द, चाय की पत्ती आदि का दान कर सकते हैं.

5. किस मंत्र से मिलेगा शनिदेव का आशीर्वाद?

सनातन परंपरा में किसी भी देवता या ग्रह की कृपा पाने और कष्टों को दूर करने के लिए मंत्र साधना सबसे ज्यादा प्रभावी मानी गई है. ऐसे में शनि से संबंधित पीड़ा को दूर करने के लिए शनिवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनिश्चराय नम:' मंत्र का अधिक से अधिक जप करें या फिर नीचे दिये गये मंत्र का पाठ करें.

कोणस्थ पिंगलो बभ्रु: कृष्णो रौद्रोन्तको यम:

सौरि: शनैश्चरो मंद: पिप्पलादेन संस्तुत:

6. पीपल की पूजा से दूर होगी शनि की पीड़ा

हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का वास होता है. मान्यता है कि यदि शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल वाला आटे का चौमुखा दीया जलाकर परिक्रमा की जाए तो शनि से संबंधित सभी कष्ट दूर करते हैं.

7. गोसेवा से दूर होगा शनि का कष्ट

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ​शनि दोष हो तो उसे प्रत्येक शनिवार को काली रंग के गाय को काले तिल का लड्डू खिलाना चाहिए. इसी प्रकार काले रंग के कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से भी कष्ट दूर होता है.

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शनि उपाय

यदि शनि दोष के चलते आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए विशेष रूप से शनिवार के दिन तांबे के लोटे में काला तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें तथा उसकी परिक्रमा करें. साथ ही साथ काली गाय को काले तिल का लड्डू खिलाएं.

Saints Samadhi: संन्यासियों का आखिर क्यों नहीं होता है दाह संस्कार? जानें उन्हें कैसे दी जाती है समाधि

शनि दोष से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

य​दि आप चाहते हैं कि आपको शनि से संबंधित कष्टों का सामना न करना पड़े तो आपको शनिवार के दिन अपने घर में लोहा, काला तिल, तेल, पेंट, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, झाड़ू, काला नमक, काले वस्त्र, काला कंबल, कैंची, आदि चीजें अपने घर में खरीदकर नहीं लानी चाहिए. इसी प्रकार शनिवार के दिन किसी भी दिव्यांग या मजदूर को भूलकर न सताएं और न ही उसका हक मारें. ज्योतिष के अनुसार यदि शनि के सरल उपायों को करते हुए इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको आपको शनिदेव कभी कष्ट नहीं पहुंचाएं और आपका घर हमेशा धन-धान्य से भरा रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)