Shani Dev: कहीं आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहे शनि देव? ये संकेत बताते हैं शुभ या अशुभ प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्म, न्याय और अनुशासन का ग्रह माना गया है. आमतौर पर लोग शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन हर बार शनि अशुभ फल नहीं देते. ज्योतिषाचार्य पंडित कौशल पांडेय के अनुसार, शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. कुछ ऐसे संकेत भी बताए गए हैं, जिनसे यह समझा जा सकता है कि शनि की कृपा मिल रही है या वे आपकी परीक्षा ले रहे हैं.

जब मिलने लगे मेहनत का फल

पंडित कौशल पांडेय बताते हैं कि यदि लंबे समय से की गई मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने लगे, नौकरी में सम्मान बढ़े या रुके हुए काम पूरे होने लगें तो इसे शनि की शुभ दृष्टि का संकेत माना जाता है. अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के काम बार-बार रुकने लगें. मेहनत के बाद भी सफलता न मिले या लगातार नुकसान होने लगे, तो ज्योतिष में इसे शनि की परीक्षा का संकेत माना जाता है. ऐसे समय धैर्य बनाए रखना जरूरी माना गया है.

समय से पहले जिम्मेदारियां बढ़ना

पंडित ने बताया कि अचानक काम और जिम्मेदारियां बढ़ जाना भी शनि के प्रभाव का संकेत माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि शनि पहले व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं और फिर मेहनत का उचित फल देते हैं.

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खर्च बढ़ना और बचत न होना

यदि अचानक आर्थिक खर्च बढ़ जाएं और बचत करना मुश्किल हो जाए, तो इसे भी शनि के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे समय सोच-समझकर खर्च करने की सलाह दी जाती है.

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शांत मन भी है शुभ संकेत

ज्योतिषाचार्य पंडित कौशल पांडेय ने बताया कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि मन शांत रहे, फैसले समझदारी से लिए जाएं और गुस्से पर नियंत्रण बना रहे तो इसे शनि की कृपा का संकेत माना जाता है. शनिवार को जरूरतमंदों की सहायता, ईमानदारी और अच्छे कर्म करना शनि देव को प्रसन्न करने के सरल उपाय बताए गए हैं. हालांकि, ज्योतिष के अनुसार हर परेशानी का कारण केवल शनि नहीं होते, बल्कि कुंडली और अन्य ग्रहों का भी प्रभाव माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)



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