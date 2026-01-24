शनिवार के दिन शनि देव को तेल कैसे चढ़ाना चाहिए? जानें तेल चढ़ाते वक्त कौन से मंत्रों का जाप करें

Shani Dev Ko Tel Kaise Chadaye: शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित माना जाता है. मान्यता है कि शनि देव को प्रसन्न करने से जीवन में चल रही बाधाएं कम होती हैं, तनाव और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं. खासकर इस दिन शनि देव को तेल चढ़ाना बेहद फलदाई माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं, शनिवार के दिन शनि देव को तेल कैसे चढ़ाना चाहिए और तेल चढ़ाते समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए.

शनिवार के दिन शनि देव को तेल कैसे चढ़ाना चाहिए?

शनिवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. इस दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है.

शनि देव को तेल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के बाद होता है. सूर्यास्त से लेकर रात 8 बजे तक तेल चढ़ाना शुभ होता है.

तेल हमेशा लोहे के पात्र में लें और इसमें थोड़ा सरसों का तेल डालें.

अगर संभव हो तो तेल में एक रुपये का सिक्का भी डालें.

तेल के अंदर अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखें. ऐसा करना आत्म-शुद्धि का प्रतीक माना जाता है.

अब, शनि देव की प्रतिमा या मंदिर में जाकर तेल अर्पित करें.

तेल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि अपनी नजरें हमेशा शनि देव के चरणों पर ही रखें. सीधे आंखों में देखने से बचें, क्योंकि शनि देव की दृष्टि तेज होती है.

अगर मंदिर में प्रतिमा नहीं है, तो तेल को पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं या निर्धन व्यक्ति को दान भी कर देते हैं.

तेल चढ़ाते समय आप-

ॐ शं शनैश्चराय नमः

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः

इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं. मंत्र जाप करते समय मन में श्रद्धा और शांति बनाकर ध्यान करें.

शनि देव को सरसों का तेल और तिल का तेल अर्पित करना अति प्रिय माना जाता है. ऐसा करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

