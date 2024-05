प्रदोष व्रत से प्राप्त होगी भगवान शिव की कृपा, जानिए कब है मई माह का दूसरा प्रदोष व्रत

कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी । सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी ।। चिदानन्दसंदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ।।6।।

Second Pradosh Vrat Of May 2024: भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए प्रदोष व्रत (Pradosh Vart) का विशेष महत्व है. हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव (Lord Shiva) को समर्पित है और इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है. इस व्रत में विधि-विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की अराधना से जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं कब है मई माह (वैशाख) का दूसरा प्रदोष व्रत (Second Pradosh Vart of May) और व्रत के दिन क्या करने से मिलेगी भगवान शिव की कृपा.