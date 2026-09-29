विज्ञापन
विशेष लिंक

Scorpio Aaj Ka Rashifal: काम का दबाव बढ़े तो भी संयम रखें, आज व्यवस्था से मिलेगी राहत

Scorpio Horoscope Today 29 September 2026, Vrishchik Rashifal: परिवार में छोटी बात को लेकर बहस हो सकती है. व्यापार में पुराने बकाया और रोजमर्रा के संचालन से जुड़े विषयों पर ध्यान देना होगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Scorpio Aaj Ka Rashifal: काम का दबाव बढ़े तो भी संयम रखें, आज व्यवस्था से मिलेगी राहत
Scorpio Aaj Ka Rashifal 29 September 2026 | Vrishchik Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Scorpio Horoscope Today 29 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज ऐसी जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं जिन्हें टालते रहने से स्थिति और जटिल हो रही थी. आज समस्या से बचने की बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांटकर निपटाना ज्यादा प्रभावी रहेगा. नौकरी में काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है. किसी सहकर्मी की अधूरी जिम्मेदारी भी आपको संभालनी पड़ सकती है. इससे नाराज होकर प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले जरूरी कार्य पूरे करें. 

ऑफिस में किसी की गलती का हिस्सा अपने ऊपर लेने से पहले अपनी भूमिका स्पष्ट कर लें. प्रतिस्पर्धी माहौल में आपकी कार्यक्षमता दिखाई देगी, लेकिन दूसरों को पीछे छोड़ने की जल्दबाजी से अनावश्यक तनाव न लें. 

व्यापार में पुराने बकाया और रोजमर्रा के संचालन से जुड़े विषयों पर ध्यान देना होगा. किसी ग्राहक से भुगतान को लेकर बातचीत हो सकती है. हिसाब-किताब व्यवस्थित करने और अनावश्यक खर्च पहचानने के लिए समय अच्छा है. कर्मचारियों से जुड़ा कोई छोटा विवाद हो तो कठोर शब्दों के बजाय स्पष्ट नियमों के माध्यम से स्थिति संभालें. 

कर्ज या नियमित किस्तों का दबाव हो तो आज वित्तीय अनुशासन बढ़ाना जरूरी रहेगा. किसी नए उधार की शुरुआत करने से पहले पुरानी देनदारियों की समीक्षा करें. छोटी बचत भी इस समय महत्वपूर्ण रहेगी. जोखिम वाले सौदों से दूर रहना आपके लिए बेहतर होगा. स्वास्थ्य में किसी पुराने लक्षण को लगातार नजरअंदाज करने की बजाय जरूरत होने पर चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर रहेगा. 

परिवार में छोटी बात को लेकर बहस हो सकती है. आज विरोधी परिस्थितियां आपको कमजोर करने के बजाय अपनी कार्यपद्धति सुधारने का संकेत देंगी. अधूरे काम पूरे करने, रिकॉर्ड व्यवस्थित करने और गैरजरूरी जिम्मेदारियों को हटाने से मानसिक बोझ कम होगा. जीतने से ज्यादा जरूरी आज यह रहेगा कि आप अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करें.

उपाय: किसी जरूरतमंद को मसाले रहित सादा भोजन करवाएं.
शुभ रंग: गहरा लाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Vrishchik Rashifal, Scorpio Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com