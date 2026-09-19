Scorpio Aaj Ka Rashifal: खाने-पीने में लापरवाही पड़ सकती है भारी, दिनचर्या पर ध्यान देना होगा जरूरी

Scorpio Horoscope Today 19 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा दूसरे भाव में गोचर करेंगे. आज आपकी वाणी या बोलचाल का तरीका आपका लाभ या नुकसान का निर्णय करने वाला होगा. यह समय धन, बचत, वाणी, पारिवारिक संसाधनों और खान-पान से जुड़े विषयों को प्रमुख बना सकता है. आज आपकी कही हुई बात का प्रभाव सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहेगा. इसलिए संवाद में स्पष्टता के साथ संयम रखना आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा.

आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने का अच्छा अवसर मिल सकता है. पुराने खर्चों की समीक्षा करके यह पता लगाया जा सकता है कि पैसा कहां अनावश्यक रूप से जा रहा है.

व्यापार में भुगतान प्राप्त होने या किसी वित्तीय मामले पर बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है. फिर भी बड़ी खरीदारी अथवा किसी महंगे सामान पर खर्च करने से पहले यह देखें कि वह वास्तविक जरूरत है या केवल तत्काल इच्छा.

नौकरी में आपकी वाणी आपकी ताकत भी बन सकती है और परेशानी का कारण भी. किसी अधिकारी के सामने अपनी असहमति रखते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. बातचीत में तीखापन आया तो छोटी बात भी विवाद का रूप ले सकती है. ग्राहकों से सीधे संपर्क वाले कार्यों में धैर्य रखने से फायदा होगा.

परिवार के भीतर पैसों से जुड़ा कोई विषय चर्चा में आ सकता है. संपत्ति, खर्च या किसी साझा जिम्मेदारी को लेकर अलग-अलग राय संभव है. भावनात्मक दबाव में कोई आर्थिक वचन न दें.

भोजन और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है. स्वाद के कारण जरूरत से ज्यादा खाना या समय पर भोजन न करना शरीर पर भारी पड़ सकता है. पानी की मात्रा बनाए रखें और बहुत तला-भुना भोजन सीमित गुस्से में बोलकर किसी रिश्ते या कारोबारी संबंध को नुकसान न पहुंचाएं.

उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करें.

शुभ रंग: मैरून और हल्का पीला