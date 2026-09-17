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Scorpio Aaj Ka Rashifal: छोटी बात भी करेगी गहरा असर, भावनाओं पर रखें नियंत्रण

Scorpio Horoscope Today 17 September 2026, Vrishchik Rashifal: हर व्यक्ति की बात में छिपा अर्थ खोजने से अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है. कपड़े, व्यवहार, काम करने की शैली या किसी निजी योजना में बदलाव का विचार आ सकता है.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal: छोटी बात भी करेगी गहरा असर, भावनाओं पर रखें नियंत्रण
Scorpio Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | Vrishchik Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Scorpio Horoscope Today 17 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी अपनी राशि यानी प्रथम भाव में रहेगा. आज मन और व्यक्तित्व दोनों पर चंद्रमा का प्रभाव सीधा दिखाई देगा. भावनाएं सामान्य से अधिक गहरी हो सकती हैं और किसी व्यक्ति या परिस्थिति की छोटी-सी बात भी आपको भीतर तक प्रभावित कर सकती है. इसलिए दिन की शुरुआत में अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखना जरूरी होगा. 

आप किसी विषय को लेकर बहुत गंभीर हो सकते हैं और तब तक संतुष्ट न हों जब तक उसकी पूरी जानकारी आपके सामने न आ जाए. यह प्रवृत्ति शोध या जटिल निर्णयों में उपयोगी है, लेकिन हर व्यक्ति की बात में छिपा अर्थ खोजने से अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है. संदेह और अंतर्ज्ञान के बीच अंतर समझना आज महत्वपूर्ण रहेगा. 

चंद्रमा की दृष्टि आपके सातवें भाव पर पड़ रही है. इसका सीधा असर जीवनसाथी, प्रेम संबंध, साझेदारी और व्यापारिक व्यवहार पर पड़ेगा. आपका मूड बदलने पर सामने वाले के साथ बातचीत का स्वर भी बदल सकता है. यदि आप किसी बात से नाराज हैं तो उसे मन में जमा करने के बजाय सही समय पर स्पष्ट शब्दों में रखें. 

दांपत्य जीवन में आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव दोनों बढ़ सकते हैं, लेकिन अधिकार जताने की प्रवृत्ति रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है. सामने वाले से हर बात पर जवाब मांगना आवश्यक नहीं. किसी पुराने मतभेद को फिर से उठाने के बजाय यह देखें कि वर्तमान समस्या का समाधान कैसे निकले. 

प्रथम भाव पर चंद्रमा होने से आज आपकी व्यक्तिगत पसंद निर्णयों में ज्यादा प्रभावी रहेगी. कपड़े, व्यवहार, काम करने की शैली या किसी निजी योजना में बदलाव का विचार आ सकता है. मगर केवल अचानक आए मूड के आधार पर बड़ा फैसला न करें. कुछ घंटे रुककर दोबारा सोच लेना कई बार बेहतर परिणाम देगा.


उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल के साथ सफेद चंदन अर्पित करें और ॐ सोमाय नमः का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: गहरा नीला

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