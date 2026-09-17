विज्ञापन
विशेष लिंक

Libra Tarot Card Rashifal: नौकरी में हो सकती है पदोन्नति, छोटे-छोटे विवादों को करें नजरअंदाज

Libra Tarot Card Horoscope: Six of cups की ऊर्जा जीवन में खुशियों का आगमन की तैयारियां, सरकारी कार्यों में आसानी और ननिहाल पक्ष से रिश्ते मजबूत में होते की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते तुला राशि वाले जातक को जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Libra Tarot Card Rashifal: नौकरी में हो सकती है पदोन्नति, छोटे-छोटे विवादों को करें नजरअंदाज
Libra Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | Tula Tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Libra Tarot Card Horoscope 17 September 2026 Tula Tarot Card Rashifal: परिवार के पुराने रिश्तों में फिर से गर्मजोशी लौट सकती है. नन्हें मेहमान के आगमन को सूचना से खुशियों में वृद्धि होगी. परिवार के सदस्यों के लिए छोटे बड़े उपहार ले सकते हैं. जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें.आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ अन्य विकल्पों के बारे में चर्चा हो सकती है. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति नजर आएगी. किसी पड़ोसी से हुए विवाद को खत्म कर राहत की सांस लेंगे. 

व्यवसायिक/ Professional: नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की सूचना मन को उत्साहित कर सकती है.सरकारी अधिकारियों या राजनीतिक व्यक्ति से संबंध व्यवसाय विस्तार के लिए सहायक रहेंगे. सरकारी विभाग से संबंधित कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं.ननिहाल पक्ष के किसी प्रभावशाली व्यक्ति से कार्य के सिलसिले में मदद ले सकते हैं. सहयोगियों के साथ व्यवहार अच्छा रखें. अटके हुए कार्यों में गति आ सकती है. रुके हुए पेमेंट की प्राप्ति होने की संभावना नजर आ सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: पुराने चर्म रोग समस्या से राहत मिलती नजर आ रही है. किसी भी तरह के सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग पर रोक लग सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी शुभ अवसर पर नानी की तरफ से कीमती उपहार प्राप्त हो सकता है. किसी की बातों में आकर गलत निवेश न करें. 

रिश्ते/Relationship: लोगों के साथ छोटे-छोटे विवादों को नजरअंदाज कर सकते हैं. गर्म जोशी लाने के लिए व्यवहार में है धैर्य और संयम रखना आवश्यक है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Tula Rashifal, Libra Tarot Card Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com