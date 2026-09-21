Sagittarius Aaj Ka Rashifal: रुका भुगतान मिलने की संभावना, सुधर सकती है आर्थिक स्थिति

Sagittarius Horoscope Today 21 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज आपके लिए स्वयं को समझने और अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने का दिन रहेगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि में ही रहेंगे, जिससे मन में अपनी योजनाओं को लेकर उत्साह और आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल हो सकती है. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में पहुंचकर आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे. इस परिवर्तन के साथ ध्यान व्यक्तिगत फैसलों से हटकर धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों पर केंद्रित होने लगेगा.

सुबह आप किसी ऐसे काम को शुरू करने का मन बना सकते हैं जिसे काफी समय से टाल रहे थे. अपनी क्षमता पर भरोसा रहेगा और निर्णय लेने में दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता कम महसूस होगी. हालांकि उत्साह में एक साथ बहुत सारे लक्ष्य तय करने से बचें. आज कम काम चुनकर उन्हें अच्छी तरह पूरा करना अधिक लाभदायक रहेगा.

आपकी बातचीत में प्रभाव रहेगा, इसलिए मीटिंग, सलाह देने या अपनी बात किसी वरिष्ठ के सामने रखने के लिए सुबह का समय उपयोगी हो सकता है. फिर भी आत्मविश्वास और अति-आत्मविश्वास के बीच अंतर समझना जरूरी है. किसी व्यक्ति की राय को तुरंत गलत साबित करने की कोशिश न करें. 11:15 बजे के बाद आर्थिक पक्ष प्रमुख होगा.

आय और खर्च का वास्तविक आकलन करने का अच्छा समय है. घर की कोई जरूरत अचानक बजट बदल सकती है. खरीदारी करते समय दिखावे की वस्तुओं से अधिक उपयोगी चीजों को प्राथमिकता दें. यदि किसी भुगतान की अंतिम तारीख नजदीक है तो उसे टालने के बजाय व्यवस्थित कर लें. द्वितीय भाव का प्रभाव वाणी पर भी रहेगा.

परिवार में किसी सदस्य के साथ पुराने मतभेद पर चर्चा हो सकती है. बात को लंबा खींचने के बजाय समाधान पर ध्यान दें.

उपाय: सुबह पीपल के वृक्ष के पास कुछ समय शांत बैठें और मन में ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 21 बार जाप करें.

शुभ रंग: पीला और गहरा नीला