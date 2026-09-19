Sagittarius Aaj Ka Rashifal: बिजनेस में नई दिशा मिलने की उम्मीद, किसी अनुभवी की सलाह आएगी काम

Sagittarius Horoscope Today 19 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे. इससे मन, व्यक्तित्व, निर्णय लेने की शैली और दिनभर की सक्रियता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. आप अपने बारे में किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और आगे की दिशा को लेकर उत्साह भी बढ़ेगा. नई शुरुआत की इच्छा रहेगी, लेकिन हर निर्णय को तुरंत अमल में लाना आवश्यक नहीं है.

कामकाज में आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. जिन लोगों को अपने काम में नेतृत्व करना पड़ता है, वे अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे. कोई रुका हुआ प्रस्ताव दोबारा चर्चा में आ सकता है.

व्यवसाय में अपनी रणनीति बदलने या किसी नए क्षेत्र में कदम रखने का विचार आए तो पहले उसके व्यावहारिक पक्षों को परखें. केवल उत्साह के आधार पर निवेश करने से बचना चाहिए.

नौकरी में अपनी स्वतंत्र राय रखने का अवसर मिलेगा, मगर वरिष्ठों की बात को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा. आप जिस काम को सरल समझ रहे हैं, उसमें अतिरिक्त जिम्मेदारी निकल सकती है. दिन की शुरुआत में प्राथमिकताएं तय कर लेना उपयोगी रहेगा.

धन के मामले में परिस्थितियां बहुत खराब नहीं रहेंगी, लेकिन अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है. व्यक्तिगत सुविधा के लिए अचानक बड़ा खर्च करने से बजट प्रभावित हो सकता है. निजी जीवन में आपका मूड तेजी से बदल सकता है. कभी बहुत उत्साहित तो कभी छोटी बात से असंतुष्ट महसूस करना संभव है.

जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति से बातचीत करते समय अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रखें. सामने वाले से बिना बताए अपनी बात समझ लेने की उम्मीद संबंधों में खिंचाव पैदा कर सकती है. अपनी बात सही साबित करने की जिद से बचें. आज आपका आत्मविश्वास कहीं-कहीं अहंकार जैसा दिखाई दे सकता है, इसलिए प्रतिक्रिया से पहले सामने वाले का पक्ष भी सुनें.

उपाय: सुबह स्नान के बाद पीले आसन पर बैठकर ॐ बृं बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें. किसी योग्य विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री या ज्ञानवर्धक पुस्तक भेंट करें.

शुभ रंग: पीला और बैंगनी