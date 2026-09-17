Sagittarius Aaj Ka Rashifal: बेवजह की बहस से रहें दूर, काम में जल्दबाजी से बचें

Sagittarius Horoscope Today 17 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेगा. यह स्थिति आज आपको बाहरी भागदौड़ से कुछ पीछे हटकर उन कामों को देखने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया गया था. बारहवां भाव खर्च, एकांत, दूरस्थ संपर्क, नींद और ऐसी परिस्थितियों से जुड़ा है जिनका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता. इसलिए आज हर काम में तत्काल उपलब्धि की उम्मीद रखना आपको निराश कर सकता है.

खर्च के मामले में विशेष सतर्कता रखनी होगी. अचानक किसी यात्रा, घर की आवश्यकता या पुराने भुगतान पर धन लग सकता है. छोटी रकम के कई खर्च मिलकर बजट पर असर डाल सकते चंद्रमा की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है. इससे ऋण, विरोध, प्रतियोगिता, नौकरी की जिम्मेदारियों और रोजमर्रा की परेशानियों से निपटने की क्षमता बढ़ सकती है.

किसी पुराने विवाद में आपका पक्ष मजबूत हो सकता है, लेकिन बहस को लंबा खींचना लाभ नहीं देगा. कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी कार्यप्रणाली में कमी निकाल सकता है; जवाब देने से पहले देखें कि उसमें सुधार की कोई वास्तविक गुंजाइश तो नहीं. नौकरी में अतिरिक्त काम मिल सकता है. शुरुआत में यह बोझ जैसा लगेगा, लेकिन इसे व्यवस्थित ढंग से पूरा करने पर आपकी कार्यक्षमता सामने आएगी.

कारोबारियों को बकाया भुगतान की चिंता रह सकती है. किसी ग्राहक या कर्मचारी से जुड़े विवाद में जल्दबाजी से निर्णय लेने के बजाय रिकॉर्ड और दस्तावेज देखना अधिक सुरक्षित रहेगा. अनिद्रा की समस्या महसूस कर सकते हैं.

उपाय: सुबह पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करें. किसी जरूरतमंद को चप्पल या दैनिक उपयोग की वस्तु भेंट करें.

शुभ रंग: बैंगनी