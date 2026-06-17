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सबसे जल्दी असर दिखाने वाला मंत्र कौन सा है? शिव भक्त क्यों लेते हैं ‘ओम नमः शिवाय’ का नाम

धार्मिक मान्यताओं, शिवभक्तों और कई साधकों के बीच एक मंत्र का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है. वह है 'ओम नमः शिवाय'. भगवान शिव का यह मंत्र न केवल सबसे लोकप्रिय मंत्रों में गिना जाता है, बल्कि इसकी सरलता और सहज जप की वजह से भी इसे खास माना जाता है.

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सबसे जल्दी असर दिखाने वाला मंत्र कौन सा है? शिव भक्त क्यों लेते हैं ‘ओम नमः शिवाय’ का नाम
सबसे जल्दी असर दिखाने वाला मंत्र कौन सा है? शिव भक्त क्यों लेते हैं ‘ओम नमः शिवाय’ का नाम
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सबसे जल्दी सिद्ध होने वाला मंत्र कौन सा है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो पहली बार मंत्र जाप शुरू करता है. बहुत लोग ऐसा मंत्र चाहते हैं जिसे बिना कठिन नियमों के आसानी से किया जा सके. इन्हीं सवालों के बीच एक मंत्र का नाम सबसे ज्यादा सामने आता है – ‘ओम नमः शिवाय'...

Sabse Jaldi Siddh Hone Wala Mantra:  जब भी मंत्र साधना की बात होती है, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सबसे जल्दी सिद्ध होने वाला मंत्र कौन सा है? बहुत से लोग ऐसा मंत्र जानना चाहते हैं, जिसे जपने में कठिन नियम न हों और जिसे आम व्यक्ति भी आसानी से कर सके. हालांकि धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कोई सार्वभौमिक दावा नहीं मिलता कि एक ही मंत्र हर व्यक्ति के लिए सबसे जल्दी सिद्ध हो जाएगा.

क्या ‘ओम नमः शिवाय' सबसे आसान मंत्र है?

धार्मिक मान्यताओं, शिवभक्तों और कई साधकों के बीच एक मंत्र का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है. वह है 'ओम नमः शिवाय'. भगवान शिव का यह मंत्र न केवल सबसे लोकप्रिय मंत्रों में गिना जाता है, बल्कि इसकी सरलता और सहज जप की वजह से भी इसे खास माना जाता है.

यहां ये समझना भी जरूरी है कि कई लोग मंत्र सिद्ध होने का अर्थ किसी चमत्कार या तुरंत मनोकामना पूरी हो जाने से जोड़ देते हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं में मंत्र सिद्धि का मतलब आमतौर पर उस मंत्र के साथ गहरा जुड़ाव, नियमित साधना और मानसिक एकाग्रता हासिल करना माना जाता है.

‘ओम नमः शिवाय' को खास क्यों माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 'ओम नमः शिवाय' को शिव का पंचाक्षरी या षडक्षरी मंत्र कहा जाता है. कई ग्रंथों और साधना परंपराओं में इसे ऐसा मंत्र बताया गया है, जिसके जप के लिए जटिल तिथि, वार या विशेष मुहूर्त का बंधन कम माना जाता है. यही वजह है कि आम गृहस्थ से लेकर साधक तक बड़ी संख्या में इसका जाप करते हैं.

क्या ‘ओम नमः शिवाय' बिना नियम के जपा जा सकता है?

धार्मिक दृष्टि से इस पर अलग-अलग मत हैं. कई परंपराओं के अनुसार यह एक सरल और सार्वभौमिक मंत्र है, जिसे श्रद्धा के साथ कहीं भी जपा जा सकता है. वहीं कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि इसके उच्चारण और “ओम” ध्वनि के कारण इसे सही मार्गदर्शन के साथ जपना बेहतर होता है. 

कुल मिलाकर, आम लोगों के लिए इसे भक्ति और श्रद्धा के साथ जपना सुरक्षित और प्रचलित माना जाता है.

क्या सच में यह जल्दी सिद्ध होता है?

इस सवाल का सीधा जवाब देना आसान नहीं है. अलग-अलग परंपराओं में अलग-अलग मंत्रों को विशेष माना गया है. कुछ साधक शाबर मंत्रों का नाम लेते हैं, तो कुछ गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र को अधिक प्रभावशाली मानते हैं. लेकिन 'ओम नमः शिवाय' की खास बात इसकी सरलता है. कई धार्मिक स्रोतों में इसे ऐसा मंत्र बताया गया है, जिसका नियमित जप साधक को शिवभक्ति से जोड़ता है और धीरे-धीरे साधना में आगे बढ़ने का मार्ग खोलता है.

मंत्र सिद्धि = नियमित साधना + एकाग्रता

क्या मंत्र से तुरंत मनोकामना पूरी होती है?

धार्मिक परंपराओं में ऐसा कोई स्पष्ट दावा नहीं है कि मंत्र जपते ही तुरंत मनोकामना पूरी हो जाती है. कई मान्यताओं में मंत्र को मन की शांति, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है. 

यह भी माना जाता है कि मंत्र साधना का असर धीरे-धीरे जीवन में बदलाव के रूप में दिखाई देता है, न कि तुरंत चमत्कार के रूप में. इसलिए “तुरंत असर” से ज्यादा, मंत्र साधना को दीर्घकालिक आध्यात्मिक प्रक्रिया माना जाता है.

मंत्र सिद्धि का असली मतलब क्या है?

बहुत से लोग मंत्र सिद्धि को चमत्कार से जोड़कर देखते हैं. जबकि धार्मिक मान्यताओं में इसका अर्थ इससे कहीं व्यापक माना गया है. साधना की भाषा में मंत्र सिद्धि का मतलब उस मंत्र के साथ गहरा जुड़ाव, नियमित अभ्यास और मानसिक एकाग्रता हासिल करना भी माना जाता है. इसलिए केवल मंत्र जान लेना ही काफी नहीं माना जाता, बल्कि नियमित जप और श्रद्धा को भी जरूरी बताया जाता है.

यह ऐसा मंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार जप सकता है.

कुल मिलाकर धार्मिक दृष्टि से देखें तो "सबसे जल्दी सिद्ध होने वाला मंत्र" कौन सा है, इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है. लेकिन अगर लोकप्रिय मान्यताओं, सरलता और व्यापक स्वीकार्यता की बात करें, तो 'ओम नमः शिवाय' उन मंत्रों में जरूर शामिल है जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है.

यही वजह है कि सदियों बाद भी करोड़ों लोग इस मंत्र का जप करते हैं और इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम मानते हैं.

काम की बात 

  • कोई एक मंत्र “सबसे जल्दी सिद्ध” देने का दावा नहीं कर सकता.
  • ‘ओम नमः शिवाय' अपनी सरलता के कारण सबसे लोकप्रिय मंत्रों में है.
  • मंत्र जप से तुरंत चमत्कार नहीं, बल्कि धीरे-धीरे परिवर्तन माना जाता है.
लेखक के बारे में
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अनिता शर्मा
एसोसिएट एडिटर
अनिता शर्मा हिंदी की जानी-मानी हेल्थ जर्नलिस्ट्स में शुमार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों का समृद्ध अनुभव है. साल 2006 में अपने... और पढ़ें
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