राखी बंधवाने के कितने दिन बाद भाईयों को उतारना चाहिए रक्षासूत्र, जानिए यहां सही नियम

Rakshabandhan tithi 2025 : इस साल 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा. यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है. रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई की कलाई में रक्षासूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं और भाई पूरे जीवन उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं. इस साल 09 अगस्त की सुबह 5 बजकर 35 मिनट से दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है. इस मुहूर्त में राखी बांधना बहुत शुभ होगा. आपको बता दें कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं है बल्कि भाई बहन के बीच प्यार की डोर है. राखी बांधने के बाद अक्सर लोग रक्षासूत्र निकालकर इधर-उधर फेंक देते हैं, जोकि ठीक नहीं. इससे भाई बहन दोनों को दोष पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं राखी कब उतारनी चाहिए और रक्षाबंधन के बाद राखी का क्या करें.

Rakshabandhan tithi 2025 : 8 या 9 अगस्त किस दिन मनाई जाएगी राखी, यहां जानिए सही मुहूर्त और तारीख

राखी कब उतारनी चाहिए - When to remove Rakhi

राखी बंधवाने के बाद कब उतारनी चाहिए, इसको लेकर कोई दिन या समय निश्चित नहीं है. हालांकि मान्यताओं के अनुसार, राखी बंधवाने के 24 घंटे बाद आप उतार सकते हैं. कुछ जगहों पर तो जन्माष्टमी के दिन राखी उतारने की परंपरा है. जबकि कुछ भाई ऐसे भी हैं जो पूरे साल राखी बांधकर रखते हैं और रक्षाबंधन के दिन ही पुरानी राखी निकालकर नई राखी बंधवाते हैं.

राखी उतारने के बाद क्या करें - What to do after removing Rakhi

आपको बता दें कि राखी उतारने के बाद इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए. बल्कि इसका विसर्जन करना चाहिए या तो आप इसे किसी पेड़ में बांध दीजिए. पेड़ में बांधते समय आप इसके साथ 1 रुपए का सिक्का भी रखें. अब से आप इन बातों को ध्यान में रखकर राखी उतारिए.

कब है जन्माष्टमी 2025 - When is Janmashtami 2025

पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 को रात 11 बजकर 49 मिनट पर प्रारंभ होगी और 16 अगस्त को रात 09 बजकर 34 मिनट पर समाप्त. इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 15 व 16 अगस्त 2025, दो दिन मनाई जाएगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)