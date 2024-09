प्रेमानंद महाराज ने बताया अगर सपने में दिखाईं दें मृत लोग तो परेशान ना हो, बस यह कार्य अवश्य करें

Sapne me kya dekha : हमें कई तरह के सपने आते हैं. कभी सपनों में हम ऐसी दुनिया में चल जाते हैं, जो हमनें कभी देखी नहीं है और असल में भी वो होती नहीं है. कभी हमारे सपनों में वो लोग आते हैं, जिन्हें हम जानते तक नहीं और कभी अपने वो लोग आते हैं, जो दूसरी दुनिया में जा चुके होते हैं. सपने में मृत सगे-संबंधियों (Dead Relatives In Dreams) के आने से हमें डर लगा रहता है कि शायद हमसे कोई गलती हुई है. सपने में मृत लोगों के आने का मतलब नेगेटिव ही लिया जाता है. किसी को भी सपने (Dreams) में मृत सगे-संबंधी या रिश्तेदार नजर आते हैं, तो इसका क्या मतलब है, यह क्या संकेत देता है और इसके लिए क्या करना है आइए जानते हैं.

सपने में मृत लोगों का दिखना सही या गलत ( Dead people in dreams is Postive or Negative Things?)



स्वपन शास्त्र की मानें तो सपने में मृत लोगों का दिखना शुभ माना जाता है. अगर सपने में मृत रिश्तेदार खुश दिखता है, तो इसका मतलब शुभ संकेत है. इससे भविष्य में बड़ी गुडन्यूज मिलने के चांस हैं. अगर सपने में मृत व्यक्ति आशीर्वाद या प्यार लुटाता है, तो इसका मतलब बड़ी सफलता हासिल होने वाली है.



जब मृत व्यक्ति सपने में गुस्सा या फिर नाराज दिखे, तो समझें कि वो कुछ मांगना चाहता है. ऐसा कह सकते हैं कि उसकी कोई अधूरी इच्छा है, जो आपके जरिए उसे पूरी करना चाहता है. इसके लिए भूले-बिसरों को याद करना होगा और कोई उपाय करना होगा.

क्या करना होगा इसके लिए ( What needs to be done for this)

स्वपन शास्त्र के मुताबिक, ऐसे सपनों से डरने की जरूरत नहीं है.

सपने में आने वाले मृत व्यक्ति के लिए धर्म-कर्म करना चाहिए.

इसमें उस मृत व्यक्ति के नाम का जप कर सकते हैं और उन्हें अनुष्ठान अर्पित करें.

मृत आत्माओं को शांत या संतुष्ट करने के लिए गाय को घास या रोटी खिलाएं.

अगर आपका बजट है तो आप भागवत कथा आयोजन करवा लें.

समय-समय पर दान-पुण्य करते रहें, इससे ऐसे सपनें नहीं आएंगे.

ऐसे सपनों में पिंडदान का बहुत महत्व होता है.

बड़ों का सम्मान और उनकी निस्वार्थ सेवा करते रहें.

