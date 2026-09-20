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Pisces Aaj Ka Rashifal: भविष्य की योजना पर बढ़ेगा ध्यान, वर्तमान जरूरतों को न करें नजरअंदाज

Pisces Horoscope Today 20 September 2026, Meen Rashifal: धन के मामले में काम से जुड़ा लाभ मिल सकता है. घर में आपके व्यस्त कार्यक्रम का असर दिखाई दे सकता है.

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Pisces Aaj Ka Rashifal: भविष्य की योजना पर बढ़ेगा ध्यान, वर्तमान जरूरतों को न करें नजरअंदाज
Pisces Aaj Ka Rashifal 20 September 2026 | Meen Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Horoscope Today 20 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज मीन राशि से चंद्रमा दशम भाव में गोचर करेंगे. आज कर्मक्षेत्र आपकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहेगा. जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता बढ़ेगी और ऐसा काम सामने आ सकता है जिसमें आपकी प्रतिष्ठा सीधे जुड़ी हो. परिस्थितियां आपको भावनाओं के बजाय परिणामों के आधार पर काम करने के लिए प्रेरित करेंगी. 

नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी दे सकते हैं. यदि काम समय पर पूरा करना है तो शुरुआत में ही उसकी रूपरेखा तय कर लें. कार्यालय में किसी व्यक्ति के व्यवहार से असहमति हो सकती है, मगर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देने से आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है. सही समय पर निजी बातचीत ज्यादा प्रभावी रहेगी. 

व्यवसाय में प्रतिष्ठा और ग्राहक विश्वास को प्राथमिकता दें. कोई पुराना ग्राहक आपके काम की गुणवत्ता को लेकर प्रतिक्रिया दे सकता है. आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उसमें उपयोगी बात खोजें. कारोबार का विस्तार करने की योजना हो तो पहले मौजूदा व्यवस्था की क्षमता जांचें. जरूरत से ज्यादा ऑर्डर लेना बाद में सेवा की गुणवत्ता प्रभावित कर सकता है. 

धन के मामले में काम से जुड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन साथ ही पेशेवर खर्च भी बढ़ सकते हैं. कार्यालय, स्टाफ या प्रचार पर पैसा लगाते समय उसका संभावित लाभ स्पष्ट रखें. किसी प्रभावशाली व्यक्ति को खुश करने के लिए अपनी आर्थिक सीमा से बाहर खर्च करना उचित नहीं होगा. 

घर में आपके व्यस्त कार्यक्रम का असर दिखाई दे सकता है. परिवार के सदस्य आपसे समय चाहते हैं तो उनकी बात को टालते रहने के बजाय दिनचर्या में छोटा-सा निश्चित समय निकालें. किसी करीबी के साथ काम के तनाव पर चर्चा करने से मन हल्का हो सकता है, लेकिन हर परेशानी का समाधान दूसरों से करवाने की अपेक्षा न रखें.

उपाय: सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करके ॐ घृणि सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें. किसी मंदिर में सफाई या सेवा कार्य में अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करें.
शुभ रंग: समुद्री हरा और पीला

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