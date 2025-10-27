Panchak Kab Hai: 31 अक्टूबर से लगने जा रहा है चोर पंचक, इसमें भूलकर भी न करें ये 5 काम

Panchak 2025 Dates and rules: सनातन परंपरा में किसी भी कार्य को सफल और सिद्ध करने के लिए शुभ-अशुभ समय पर विचार करने की परंपरा रही है. इस शुभ मुहूर्त को जानने के लिए अक्सर हम पांच अंगों यानि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण से मिलकर बने पंचांग की मदद लते हैं. पंचांग के अनुसार अक्टूबर महीने में एक बार फिर 31 तारीख को चोर पंचक लगने जा रहा है. ज्योतिष में चोर पंचक को क्यों इतना अशुभ माना जाता है और इसमें कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

कब से कब तक रहेगा पंचक

पंचांग के अनुसार तमाम कार्यों के लिए बेहद अशुभ माना जाने वाला पंचक अक्टूबर महीने की 31 तारीख यानि शुक्रवार की सुबह 06:48 बजे से प्रांरभ होकर नवंबर महीने की 04 तारीख यानि मंगलवार को 12:34 बजे तक रहेगा. ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से गुजतर है तो पंचक लगता है. जैसे कि 31 अक्टूबर को धनिष्ठा और शतभिशा नक्षत्र से होकर गुजरेगा.

चूंकि पंचक की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है, इसलिए यह चोर पंचक कहलाएगा. ज्योतिष के अनुसार चोर पंचक के नियम का पालन न करने पर व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होने की आशंका बनी रहती है. आइए जानते हैं कि चोर पंचक में व्यक्ति को किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

पंचक में न करें ये 5 काम

ज्योतिष के अनुसार चोर पंचक के दौरान किसी भी शुभ कार्य जैसे करियर-कारेाबार आदि की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करना अशुभ माना जाता है. ऐसे में किसी भी कार्य में विघ्न-बाधा आदि से बचने के लिए इस दिन इस दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए. पंचक के दौरान घर में छत डलवाने, या फिर उसकी शुरुआत करने या फिर उसको पेंट कराने से बचना चाहिए. पंचक में चारपाई, पलंग आदि फर्नीचर को खोलना-बांधना अशुभ माना गया है. ऐसे में इस दौरान ऐसा काम करने से बचें. पंचक में नये कपड़े या सामान आदि की खरीददारी करना भी अशुभ माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)