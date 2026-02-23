5 मार्च 2026 को बनेगा नवपंचम राजयोग, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत, करियर और धन का सुनहरा मौका

Navpancham Rajyog: ज्योतिष शास्त्र में नवपंचम योग को बहुत शुभ माना जाता है. यह योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से पांचवें और नौवें भाव के संबंध में होते हैं. इसे त्रिकोण संबंध कहा जाता है, जो भाग्य, ज्ञान, सम्मान और तरक्की का संकेत देता है. जब इस योग में शुभ ग्रह शामिल हों, तो इसका असर और भी अच्छा माना जाता है.
Holi 2026 Date: होली कब है? जानें होलिका दहन की सही तारीख और शुभ मुहूर्त
मार्च-अप्रैल 2026 के दौरान एक खास स्थिति बन रही है, जब सूर्य और गुरु (बृहस्पति) त्रिकोण संबंध में आ रहे हैं. 5 मार्च 2026 को सूर्य और गुरु (बृहस्पति) के बीच अत्यंत प्रभावशाली नवपंचम राजयोग बन रहा है. इस समय सूर्य और गुरु एक-दूसरे से 120 डिग्री के विशेष कोण पर स्थित होंगे. यह दुर्लभ योग कुछ राशियों के लिए करियर, धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि लाएगा. आइए ज्योतिर्विद और वास्तु विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी से जानते हैं किन 5 राशियों को इस योग से अधिक लाभ मिल सकता है.
मेष राशि
ज्योतिर्विद के मुताबिक, मेष राशि वालों के लिए यह समय करियर में आगे बढ़ने का मौका ला सकता है. नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और आत्मविश्वास मजबूत होगा. सरकारी कामों में भी सफलता मिलने की संभावना है.सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों को मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी मिल सकती है. उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. राजनीति, प्रशासन या बड़े संस्थानों से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी साबित हो सकता है. समाज में आपकी छवि और मजबूत होगी.तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह योग रिश्तों के मामले में शुभ संकेत दे सकता है. विवाह या नई साझेदारी के योग बन सकते हैं. जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें अच्छा पार्टनर मिल सकता है. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे.धनु राशि
धनु राशि पर गुरु का विशेष प्रभाव माना जाता है. इस समय करियर में ग्रोथ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है. लंबी यात्रा या विदेश से जुड़े कामों में भी लाभ मिलने के संकेत हैं.मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए यह योग अचानक धन लाभ का कारण बन सकता है. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी. अंतर्ज्ञान मजबूत रहेगा, जिससे सही समय पर सही फैसला ले पाएंगे.
कुल मिलाकर, 5 मार्च 2026 के आसपास बनने वाला यह नवपंचम राजयोग कुछ राशियों के लिए खास अवसर लेकर आ सकता है. हालांकि, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए अंतिम परिणाम व्यक्तिगत ग्रह स्थिति पर भी निर्भर करेगा. फिर भी यह समय सकारात्मक सोच, मेहनत और सही फैसलों के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं