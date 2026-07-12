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नाग पंचमी के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए? नाग पंचमी के दिन रोटी क्यों नहीं बनानी चाहिए

नाग पंचमी के दिन घर में क्या करना चाहिए? नाग पंचमी पर आखिर क्यों नहीं बनाई जाती तवे की रोटी और क्यों दूध उबालने से किया जाता है परहेज. जानिए इस दिन रसोई में किन चीजों से बचने की सलाह दी जाती है और इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है.

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नाग पंचमी के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए? नाग पंचमी के दिन रोटी क्यों नहीं बनानी चाहिए
नाग पंचमी के दिन क्या क्या नहीं बनाना चाहिए?

Nag panchami kab hai 2026 : नाग पंचमी का त्योहार सावन महीने के सबसे खास पर्वों में से एक माना जाता है. इस दिन नाग देवता की पूजा के साथ घरों में खाने-पीने से जुड़े कई पारंपरिक नियम भी माने जाते हैं. सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि नाग पंचमी पर क्या नहीं बनाना चाहिए. कई परिवार इस दिन रसोई के कुछ काम करने से भी बचते हैं. माना जाता है कि ऐसा करने से धार्मिक परंपराओं का पालन होता है और पूजा का महत्व बढ़ता है. हालांकि अलग-अलग राज्यों और परिवारों में रीति-रिवाज अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने घर की परंपरा का सम्मान करना सबसे सही माना जाता है.

तवे पर रोटी नहीं बनाई जाती (Avoid Making Roti On Tawa)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन तवे पर रोटी बनाने से परहेज किया जाता है. कई घरों में इस दिन तवा चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जाता. इसकी जगह पहले से तैयार भोजन, पूरी या दूसरे सात्विक व्यंजन बनाए जाते हैं. ये परंपरा लंबे समय से कई परिवारों में निभाई जा रही है.

दूध उबालने से भी बचते हैं (Avoid Boiling Milk)

नाग पंचमी के दिन कई घरों में दूध उबालने की भी मनाही मानी जाती है. मान्यता है कि इस दिन दूध को तेज आंच पर नहीं चढ़ाना चाहिए. पूजा में दूध का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसे उबालने से कई लोग परहेज करते हैं. हालांकि ये परंपरा हर जगह एक जैसी नहीं है और अलग-अलग क्षेत्रों में इसके नियम अलग हो सकते हैं.

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साग और ज्यादा काटने वाली चीजें नहीं बनतीं (Avoid Leafy Vegetables)

कई परिवार नाग पंचमी पर हरी पत्तेदार सब्जियां या ऐसी डिश नहीं बनाते जिनमें ज्यादा काटने या चीरने की जरूरत पड़े. इस दिन चाकू का कम इस्तेमाल करने की परंपरा भी मानी जाती है. इसलिए साधारण और सादा भोजन बनाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है.

तला-भुना और भारी खाना भी नहीं बनाते (Avoid Fried And Heavy Food)

कई जगहों पर नाग पंचमी के दिन तला-भुना और बहुत मसालेदार खाना बनाने से भी परहेज किया जाता है. इसकी जगह हल्का और सात्विक भोजन तैयार किया जाता है. मान्यता है कि पूजा के दिन सादा भोजन करना शुभ माना जाता है.

इन कामों से भी बचने की सलाह दी जाती है (Other Things To Avoid)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर जमीन खोदना, खेत की जुताई करना और पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले काम नहीं किए जाते. ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन धरती में रहने वाले जीवों की रक्षा और प्रकृति के सम्मान का संदेश दिया जाता है.

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