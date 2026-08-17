Nag Panchami 2026, Sawan Somwar LIVE Updates: आज 17 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है. इस साल की नाग पंचमी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि यह पावन पर्व सावन के तीसरे सोमवार के साथ पड़ रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की अराधना एक ही दिन होने से इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजा करने से कालसर्प दोष, भय और जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है. साथ ही सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है. इसी कड़ी में आज हम आपको नाग पंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अन्य जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं.

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