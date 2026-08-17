Nag Panchami 2026, Sawan Somwar LIVE Updates: आज 17 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है. इस साल की नाग पंचमी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि यह पावन पर्व सावन के तीसरे सोमवार के साथ पड़ रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की अराधना एक ही दिन होने से इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजा करने से कालसर्प दोष, भय और जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है. साथ ही सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है. इसी कड़ी में आज हम आपको नाग पंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अन्य जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं.
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Nag Panchami 2026 LIVE Updates: नाग पंचमी पर करें इन मंत्रों का जाप
- ॐ नागराजाय नमः
- ॐ नागाय नमः
- ॐ भुजंगेशाय विद्महे, सर्पराजाय धीमहि, तन्नो नागः प्रचोदयात्
- ॐ नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वीमनु, ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः
Nag Panchami 2026 LIVE Updates: क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी?
नाग पंचमी के दिन भक्त नाग देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में जीवित सर्पों की पूजा करते हैं. हिंदू धर्म में सर्पों को पूजनीय माना गया है, और नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से बारह नाग देवताओं, जिनमें अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कम्बल, कर्कोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नाग देवता की पूजा से भक्तों को भय, रोग और ज्योतिषीय दोषों से मुक्ति मिलती है. यह पर्व सावन मास में भगवान शिव और उनके गले में विराजमान वासुकी नाग के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है. मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से परिवार की रक्षा होती है और सर्पदंश का भय भी दूर होता है.
Nag Panchami 2026 LIVE Updates: आज नाग पंचमी पर क्या न करें?
- सांप को परेशान न करें
- जमीन न खोदें
नाग पंचमी सांपों की पूजा और उनकी रक्षा करने का दिन माना जाता है. ऐसे में इस दिन भूलकर भी सांप को परेशान न करें और न ही किसी तरह से नुकसान पहुंचाएं. अगर आपको इस दिन कोई सांप दिखता है, तो भगाएं नहीं. आप दूर से ही हाथ जोड़ लें.
नाग पंचमी पर भूलकर भी जमीन नहीं खोदनी चाहिए. दरअसल, सांपों का घर जमीन के अंदर यानी बिलों में होता है. ऐसे में नाग पंचमी पर जमीन खोदना, खेत जोतना और नींव रखना अशुभ माना जाता है.
Nag Panchami 2026 Bhog: नाग पंचमी पर क्या भोग लगाएं?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नाग पंचमी के पावन अवसर पर चावल की गाढ़ी खीर और गरमा-गरम फूली हुई पूड़ियों का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है.
Nag Panchami 2026 LIVE Updates: आज के दिन 9 दुर्लभ शुभ संयोग
- रवि योग और शुभ योग- पूजा-पाठ और अनिष्ट दोषों के नाश के लिए मंगलकारी.
- नाग पंचमी- शिवजी के गले के हार नाग देवता की आराधना का संयोग.
- सिंह संक्रांति- सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश और पुण्य काल.
- स्कंद षष्ठी- प्रदोष काल में शिव पुत्र कार्तिकेय की पूजा.
- बुधादित्य व त्रिग्रही योग- सूर्य, बुध और गुरु की स्थिति से विशेष प्रभाव.
- हंसराज योग- गुरु की उच्च राशि में उपस्थिति.
- मलयालम नववर्ष- नए वर्ष का शुभारंभ.
Sawan Somwar 2026 LIVE Updates: हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना
कांवड़ यात्रा का समापन होने के बाद भी धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का प्रवाह थमने का नाम नहीं ले रहा है. सावन के तीसरे सोमवार को हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. इसका एक प्रमुख आकर्षण निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज की साधना और उनके दर्शन-आशीर्वाद को लेकर श्रद्धालुओं में दिखाई दे रही गहरी आस्था है. कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में जिस तरह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, उसके बाद अब तीसरे सोमवार को भी बड़ी संख्या में शिवभक्तों के पहुंचने की उम्मीद है. दक्षिण काली मंदिर स्थित पूज्य गुरुदेव के आश्रम में चल रही उनकी 22 घंटे की कठोर साधना श्रद्धालुओं और देश-दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है.
Nag Panchami 2026 LIVE Updates: नाग पंचमी पूजा विधि
- सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें.
- घर के मंदिर या नाग मंदिर में नाग देवता की मूर्ति या चित्र पर दूध, जल, फूल, चंदन, रोली और लावा के साथ गुड़ अर्पित करें.
- इसके बाद मीठी चीजों का भोग लगाएं.
- बारह नाग देवताओं के मंत्रों का जाप करें.
- पूजन के बाद नाग को दूध चढ़ाने की परंपरा है.
- पूजा के अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें.
Nag Panchami 2026 LIVE Updates: नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त
नाग पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 51 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. ऐसे में सभी भक्त इस 2 घंटे 37 मिनट की अवधि में नाग देवता की पूजा-अर्चना कर सकते हैं.
Nag Panchami 2026 LIVE Updates: नाग पंचमी तिथि
वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 16 अगस्त को शाम 4 बजकर 52 मिनट पर हो गई है. वहीं, इसका समापन आज 17 अगस्त को शाम 5 बजे होगा. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त, दिन सोमवार को मनाई जा रही है.