Mangal Dosh Remedy: मंगलवार का महाउपाय, जिसे करते ही दूर होंगे सारे दोष और होगा सब मंगल ही मंगल

Mangal Ke Upay: ज्योतिष के अनुसार जब किसी जातक का पृथ्वी पर जन्म होता है तो वह नवग्रहों और 27 नक्षत्रों से जुड़ जाता है और आजीवन उस पर इनका प्रभाव बना रहता है. यदि बात करें नवग्रहों के सेनापति कहलाने वाले धरतीपुत्र मंगल की तो इसकी शुभता जहां व्यक्ति को निडर, साहसी, भूमि-भवन का सुख और त्वरित बड़े निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है तो वहीं इसके दोष होने के कारण उसे अपने जीवन में तमाम तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है.
मंगल दोष के कारण उसके विवाह में विलंब होता है और यदि विवाह हो भी जाए तो जीवनसाथी के साथ तालमेल में कमी बनी रहती है. मंगल दोष अधिक क्रोध, अशांति, आर्थिक नुकसान, कानूनी विवाद और कर्ज का कारण बनता है. आइए कुंडली के मंगल दोष को दूर करके उसकी शुभता दिलाने वाले 5 प्रभावी उपाय के बारे में जानते हैं.
1. मंगलवार का व्रत
सनातन परंपरा में देवी-देवताओं के आशीर्वाद के साथ नवग्रहों की शुभता को पाने के लिए जप-तप और व्रत का विधान है. यदि बात करें मंगल देवता के लिए रखे जाने वाले व्रत की तो इसे उनकी शुभता को पाने का उत्तम उपाय माना गया है. मंगल दोष को दूर करने और उसके शुभ फल को पाने के लिए व्यक्ति को मंगलवार के दिन विधि-विधान से व्रत रखना चाहिए. इस व्रत को किसी भी शुक्लपक्ष के मंगल से शुरु करके 21 या 45 मंगल रखना चाहिए. इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है.
2. बजरंगी की साधना
यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष आपकी पीड़ा का बड़ा कारण बन रहा है तो आपको इससे बचने के लिए मंगलवार के दिन मंगल मूरति रूप श्री हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. मान्यता है कि मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की पूजा में चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ करने से मंगल दोष के कष्टों से बचाव होता है.
3. मंगल का महामंत्र
हिंदू धर्म में किसी भी देवता या ग्रह की कृपा को पाने के लिए मंत्र जप एक कारगर उपाय माना गया है. ऐसे में मंगल दोष को दूर करने और मंगल देवता का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को मंगलवार के दिन विशेष रूप से उनके मंत्र 'ॐ अं अंगारकाय नमः' या फिर 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' का अधिक से अधिक जप करना चाहिए.
4. दान से होगा कल्याण
हिंदू धर्म में जीवन से जुड़े तमाम तरह के दुख और दोष को दूर करने के लिए दान को प्रभावी उपाय माना गया है. ऐसे में यदि आपकी कुंडली का मंगल दोष परेशानी का बड़ा कारण बन रहा है तो आपको मंगलवार के दिन विशेष मंगल ग्रह से जुड़ी चीजें जैसे लाल रंग के पुष्प, लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की मिठाई, गुड़, तांबा, लाल चंदन आदि का दान करना चाहिए.
5. मंगल देवता का दर्शन और पूजन
हिंदू मान्यता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष कष्टों का बड़ा कारण बन रहा हो तो उज्जैन में स्थित मंगल देवता के मंदिर में जाकर दर्शन और विधि-विधान से पूजन करना चाहिए. पृथ्वी पर एक मात्र मंगल देवता के मंदिर में भात पूजा का विधान है, जिसे करने पर साधक की कुंडली का मंगल दोष दूर होता है और उसे उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
