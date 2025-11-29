विज्ञापन
Maa Lakshmi Ke Upay: मां लक्ष्मी के 10 महाउपाय, जिसे करने से भरी रहेगी झोली और खूब बरसेगा पैसा

Goddess Lakshmi Worship Tips: सनातन परंपरा में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, जिनकी यदि किसी पर कृपा बरस जाए तो उसे कभी भी रुपये-पैसे की कमी नहीं होती है, वहीं रूठ जाने पर आदमी कंगाल हो जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से उपाय हैं, जिन्हें करने पर घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है. 

Maa Lakshmi Blessings Tips: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 10 महाउपाय
How to please Goddess Lakshmi: जीवन में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ख्वाहिश होती है​ कि उसके घर में धन का भंडार भरा रहे और उसे कभी रुपये-पैसे की कमी न हो, ऐसी कामना लिए हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम और प्रयास करके धन इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन कई लोगों को अक्सर यह शिकायत होती है कि तमाम कोशिशों के बाद उनके घर में धन टिकता ही नहीं है और हर समय पैसों की किल्लत बनी रहती है. यदि आपके साथ भी यही समस्या है तो आपको नीचे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपायों को एक बार जरूर आजमाना चाहिए. 

1. ज्योतिष के अनुसार धन की देवी माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला बहुत प्रिय है. ऐसे में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन उन्हें कमलगट्टे की माला विशेष रूप से अर्पित करें. 

2. हिंदू मान्यता के अनुसार धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ भगवान विष्णु की विशेष साधना करनी चाहिए. मान्यता है कि विष्णु सहस्त्रनाम का प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक पाठ करने पर माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं. 

3. सनातन परंपरा में शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है क्योंकि शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई है. ऐसे में धन की माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने पूजा घर में शंख की पूजा करें तथा उसे प्रतिदिन बजाएं. 

4. माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चांदी की कटोरी में केसर का तिलक घोल कर अर्पित करें और उसका प्रतिदिन प्रसाद मानकर तिलक लगाएं. इस उपाय को करने से धन की देवी की कृपा बनी रहती है. 

5. हिंदू धर्म में धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ अत्यंत ही उत्तम उपाय बताया गया है. 

6. हिंदू मान्यता के अनुसार धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में विशेष रूप से श्री फल यानि नारियल चढ़ाने के बाद खीर का भोग लगाएं. इस उपाय को प्रत्येक शुक्रवार के दिन विशेष रूप से करें. 

7. हिंदू मान्यता के अनुसार धन की देवी की कृपा पाने वाले व्यक्ति को अपने प्रवेश द्वार को हमेशा साफ सुथरा और शुभ प्रतीक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, शंख, ॐ आदि से सु​सज्जित करके रखना चाहिए. 

8. हिंदू मान्यता के अनुसार धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा में लाल पुष्प चढ़ाकर श्रीसूक्त का पाठ करना चाहिए. 

9. सनातन परंपरा में किसी भी देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जप को उत्तम उपाय माना गया है. ऐसे में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन उनके मंत्र 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मयै नम:' मंत्र का कम से कम एक माला जप जरूर करें. 

10. ज्योतिष के अनुसार पैसों की किल्लत को दूर करने और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्रीयंत्र की पूजा अत्यधिक प्रभावी उपाय है. इसे शुभ दिन में किसी योग्य पंडित से प्रतिष्ठित कराने के ​बाद प्रतिदिन पूजा करने से मां लक्ष्मी की शीघ्र ही कृपा बरसती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

