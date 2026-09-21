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Libra Aaj Ka Rashifal: रुके हुए काम में आगे बढ़ने की उम्मीद, घर से जुड़ा फैसला आ सकता है सामने

Libra Horoscope Today 21 September 2026, Tula Rashifal: संपत्ति और मानसिक सुकून से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं.  भुगतान और डिलीवरी की शर्तें स्पष्ट रखना आवश्यक है. 

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Libra Aaj Ka Rashifal: रुके हुए काम में आगे बढ़ने की उम्मीद, घर से जुड़ा फैसला आ सकता है सामने
Libra Aaj Ka Rashifal 21 September 2026 | Tula Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Libra Horoscope Today 21 September 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज तुला राशि वालों के लिए दिन का पहला हिस्सा प्रयास, संवाद और अपनी योजनाओं को गति देने वाला रहेगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे. इसके बाद मकर राशि में पहुंचकर चौथे भाव में गोचर करेंगे. इसलिए सुबह जहां संपर्कों और व्यक्तिगत पहल से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे, वहीं दोपहर बाद घर, संपत्ति और मानसिक सुकून से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं. 

सुबह किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको स्वयं पहल करनी होगी. केवल सही अवसर की प्रतीक्षा करने के बजाय फोन कॉल, बातचीत या आवश्यक पत्राचार शुरू करना लाभदायक रहेगा. हालांकि अपनी योजना हर व्यक्ति के सामने विस्तार से बताने से बचें. कुछ कामों को परिणाम आने तक निजी रखना ही बेहतर रहेगा. लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स या लोगों से सीधे संपर्क वाले कार्यों में आपकी प्रस्तुति प्रभावशाली रह सकती है. 

नौकरी में कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आपकी संचार क्षमता का उपयोग होगा. व्यापार करने वालों को नए ग्राहक से बातचीत का अवसर मिलेगा, लेकिन केवल मीठी बातचीत को पक्का सौदा न समझें. भुगतान और डिलीवरी की शर्तें स्पष्ट रखना आवश्यक है. 

11:15 बजे के बाद घर-परिवार और निजी जीवन का पक्ष अधिक सक्रिय होगा. मकान, वाहन, घरेलू सामान अथवा घर की व्यवस्था से संबंधित कोई निर्णय सामने आ सकता है. घर में किसी सदस्य के मूड में बदलाव आपको परेशान कर सकता है, लेकिन हर बात को अपने ऊपर लेना उचित नहीं होगा. सुंदरता, सजावट या आराम की वस्तुओं पर आकर्षण रहेगा, इसलिए खरीदारी से पहले यह जरूर देखें कि वस्तु वास्तव में आवश्यक है या केवल तत्काल पसंद के कारण ली जा रही है.

उपाय: सुबह मां दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाकर ॐ दुं दुर्गायै नमः का 27 बार जाप करें.
शुभ रंग: गुलाबी और ऑफ-व्हाइट

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