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Libra Aaj Ka Rashifal: खर्च और भुगतान पर बढ़ेगी चिंता, गुस्से में कही बात पड़ सकती है भारी

Libra Horoscope Today 17 September 2026, Tula Rashifal: आज धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषय आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे. सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को किस अर्थ में लेगा, इसका ध्यान रखना होगा. 

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Libra Aaj Ka Rashifal: खर्च और भुगतान पर बढ़ेगी चिंता, गुस्से में कही बात पड़ सकती है भारी
Libra Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | Tula Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Libra Horoscope Today 17 September 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेगा. आज धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषय आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे. किसी आर्थिक मामले में ऐसी जानकारी सामने आ सकती है, जिसके बाद आपको अपनी योजना बदलनी पड़े. आय की तुलना में खर्च का दबाव अधिक महसूस हो तो गैर-जरूरी खरीद को कुछ समय के लिए रोकना समझदारी होगी. 

कारोबार में भुगतान और वसूली से संबंधित काम पर नजर रखें. किसी ग्राहक या कारोबारी संपर्क से मिलने वाला आश्वासन पर्याप्त मानकर आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा. रकम, तारीख और शर्तों की स्पष्टता पर ध्यान दें. परिवार के किसी सदस्य के साथ पैसों को लेकर बातचीत हो सकती है. 

अपनी आर्थिक स्थिति बताते समय जितनी जानकारी आवश्यक हो, उतनी ही साझा करें. चंद्रमा की दृष्टि आपके आठवें भाव पर पड़ रही है. इससे अचानक खर्च, पुराने आर्थिक मामलों और छिपी हुई परिस्थितियों का असर बढ़ सकता है. कोई पुराना भुगतान, टैक्स, बीमा, कागजी प्रक्रिया या आर्थिक जिम्मेदारी अचानक उभर सकती है. 

जिस विषय को आप काफी समय से टाल रहे थे, उसे अब और आगे खिसकाना उचित नहीं रहेगा. वाणी आज आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और कमजोरी भी. सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को किस अर्थ में लेगा, इसका ध्यान रखना होगा. 

परिवार में किसी संवेदनशील मुद्दे पर कटाक्ष या व्यंग्य स्थिति को खराब कर सकता है. विशेषकर गुस्से में कही गई बात बाद में वापस लेना कठिन होगा. महत्वपूर्ण चर्चा हो तो पहले पूरी बात सुनें, फिर अपनी राय रखें. आठवें भाव पर दृष्टि होने से धन के मामले में अचानक लाभ की उम्मीद भी बन सकती है, लेकिन उसके साथ अनिश्चितता जुड़ी रहेगी. 

किसी निवेश में केवल संभावित फायदा देखकर पैसा लगाने से बचें. जोखिम जितना अधिक हो, उतनी ही गहराई से जांच करना जरूरी होगा. 

उपाय: सुबह मां लक्ष्मी के सामने दो लौंग और एक इलायची रखकर ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: गुलाबी
 

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