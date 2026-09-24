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Leo Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: संवाद बनेगा रिश्तों की ताकत, आर्थिक फैसलों में रखें समझदारी

Leo Horoscope Today 24 September 2026, Singh Rashifal: किसी सहकर्मी के साथ विचारों का अंतर हो सकता है. अपनी बात साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा कठोर भाषा न अपनाएं. 

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Leo Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: संवाद बनेगा रिश्तों की ताकत, आर्थिक फैसलों में रखें समझदारी
Leo Aaj Ka Rashifal 24 September 2026 | Singh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Leo Horoscope Today 24 September 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज वैवाहिक सम्बंधों में कुछ उथल पुथल महसूस कर सकते हैं. क्रोध पर नियंत्रण रखने से स्थिति भी नियंत्रण में रहेगी. रिश्तों को सम्भालने के लिए अपनी बोलचाल पर कंट्रोल रखें. यदि व्यापार पार्टनशिप में हो तो उसमें बी यह नियम अपनाएं. साझेदारी, सार्वजनिक व्यवहार, ग्राहकों से संपर्क और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत संबंध आज विशेष भूमिका निभा सकते हैं. 

व्यवसाय में ग्राहकों की जरूरत समझने और बातचीत के तरीके में लचीलापन रखने से फायदा होगा. जिन लोगों का काम लोगों से सीधे जुड़ा है, उन्हें अपनी बात रखने का अच्छा अवसर मिलेगा. साझेदारी में काम करने वालों को जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा करना चाहिए. केवल भरोसे के आधार पर मौखिक समझौते करने से बाद में भ्रम की स्थिति बन सकती है. कोई नया प्रस्ताव मिले तो उसके आर्थिक पक्ष के साथ समय और मेहनत की मांग भी समझें. 

नौकरी में टीमवर्क महत्वपूर्ण रहेगा. किसी सहकर्मी के साथ विचारों का अंतर हो सकता है, लेकिन इसे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना ठीक नहीं होगा. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी उपलब्धियां बताने का अवसर मिल सकता है. आत्मविश्वास रखें, पर अपनी बात साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा कठोर भाषा न अपनाएं. 

धन के मामले में किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है. जीवनसाथी अथवा व्यावसायिक सहयोगी की कोई आवश्यकता आपके बजट को प्रभावित कर सकती है. खरीदारी में गुणवत्ता के साथ कीमत की तुलना करना लाभकारी रहेगा. आज दिखावे पर पैसा लगाने से बचें. 

दांपत्य जीवन में संवाद की भूमिका बढ़ेगी. यदि पिछले दिनों किसी विषय पर मनमुटाव रहा है तो उसे शांत तरीके से सुलझाया जा सकता है. अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचित के माध्यम से बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन निर्णय लेने में पर्याप्त समय दें.

उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करके ॐ घृणि सूर्याय नमः का 21 बार जाप करें. किसी दंपती को अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल या भोजन भेंट करें.
शुभ रंग: सुनहरा और क्रीम.

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