करवा चौथ पर पूजा के समय किस दिशा में होना चाहिए मुख, अर्घ्य देते समय ध्यान रखें ये वास्तु टिप्स

1. लाल रंग का हो कलश या करवा (Colour Of Karva or Kalash Should be red)- हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि करवा चौथ के दिन पूजा की थाली में रखे जाने वाले कलश या करवा लाल रंग का ही होना चाहिए और उस पर कलावा बांधना भी जरूरी है.

2. पूजा की थाली (Puja Thali) - करवा चौथ की पूजा की थाली में घी का दीपक, छलनी, फूल, फल, मिठाई, हल्दी, चंदन, अक्षत, कुमकुम, शहद, ड्राई फ्रूट्स और एक गिलास में पानी भरकर रखना चाहिए.

3. इस दिशा में न हो मुख (Avoid this Direction)- वास्तु शास्त्र के अनुसार करवा चौथ की पूजा भूलकर भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नहीं करना चाहिए. कहते हैं ऐसा करने से आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती.

4. इस दिशा में हो मुख (Right Direction)- ध्यान रहे कि करवा चौथ की पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए. इससे आपकी पूजा फलित होती है.

5. व्रत कथा (Vrat Katha)- करवा चौथ की व्रत कथा सुनते समय भी दिशा का ध्यान रखना चाहिए. कथा सुनते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए.

6. अर्घ्य देते समय रखें दिशा (Right Direction for Arghya) - वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि करवा चौथ के दिन चंद्रमा को उत्तर-पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके ही अर्घ्य देना चाहिए.

