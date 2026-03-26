कालरात्रि इतनी अहम क्यों हैं तंत्र विधान में? पंडित गौरव कुमार से जानिए वाम मार्ग की रहस्यमयी रस्में

Kalaratri Tantra Sadhana: क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की सातवीं रात यानी मां कालरात्रि की रात को 'तंत्र शास्त्र' की सबसे शक्तिशाली रात क्यों कहा जाता है? जब दुनिया सोती है, तब श्मशानों और सन्नाटों के बीच 'वाम मार्गी' साधक ऐसी सिद्धियां जगाते हैं, जिससे लोक कल्याण किया जा सके, साधक लोगों के भले के लिए यह सिद्धियां प्राप्त करते हैं. आखिर क्या है 'पंचमकार' का रहस्य और क्यों बिना उस्ताद (गुरु) के इस रास्ते पर चलना मौत को दावत देना है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी दुनिया का सच.

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कालरात्रि: तंत्र और शक्तियों का महासंगम

नवरात्रि की सातवीं रात और अष्टमी की तिथि को तंत्र साधना के लिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 'पावर हाउस' माना जाता है. कहते हैं कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का बोरिया-बिस्तर समेटने के लिए मंत्रों का सहारा लिया जाता है. लोग अपने भले और दुनिया की सलामती के लिए ऐसी-ऐसी सिद्धियां हासिल करते हैं, जिनसे इंसान की जुबान भी सिद्ध हो जाती है, यानी जो कह दिया, वो सच. कहते हैं कि इस रात तामसिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है.

इंसान के भीतर तीन गुण होते हैं. सत्व, रज और तम. रात के सन्नाटे में जब नेकियां (सत और रज) सुस्त पड़ जाती हैं, तब तमोगुण पूरी तरह हावी होता है. इसी वक्त का फायदा उठाकर साधक मां कालरात्रि की शरण में जाते हैं, ताकि वे अपनी वाणी को सिद्ध कर सकें और बड़ी शक्तियां हासिल कर सकें. इसी माहौल में की जाती है 'वाम मार्गी' साधना. यह कोई आम पूजा नहीं है, बल्कि एक बेहद पोशीदा (Secret) और उग्र तरीका है, जिससे सांसारिक इच्छाओं को रूहानी ताकत में बदला जाता है. यह एक ऐसा शॉर्टकट है, जो मंजिल तक तो जल्दी पहुंचाता है, पर रास्ता बहुत पथरीला है.

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शत्रु नाश और लोक कल्याण का विज्ञान (The Mystery of Panchamakar and Secret Rituals)

भले ही यह मार्ग डरावना लगे, लेकिन असली साधक इसे संसार के कल्याण और आत्म-शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वाम मार्गी साधना में जाति-पाति का कोई स्थान नहीं होता और स्त्री को साक्षात 'शक्ति' का रूप मानकर पूजा जाता है. श्मशान की राख और एकांत के अंधेरे में होने वाली ये साधनाएं इंसान के डर को खत्म कर उसे 'अघोर' बनाती हैं. यह रात रिद्धि-सिद्धि प्राप्त करने और अपनी हर बात को सच (वाणी सिद्धि) करने का सुनहरा मौका होती है. श्मशान की खाक हो या एकांत का अंधेरा, साधक यहां निडर होकर खुद को तपाता है. मां काली और तारा जैसी महाविद्याओं की मेहरबानी से साधक को वो ऊर्जा मिलती है, जो आम इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन याद रहे, यह मार्ग जितना जादुई है, उतना ही खतरनाक भी. बिना किसी माहिर गुरु के इस रास्ते पर कदम रखना खुदकुशी करने जैसा हो सकता है.

तमोगुण से सिद्धि तक का सफर (Journey from Tamas to Spiritual Enlightenment)

कालरात्रि की रात सिर्फ दीये जलाने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की अंधेरी शक्तियों को उजाले में बदलने की रात है. वाम मार्ग जितना रहस्यमयी है, उतना ही खतरनाक भी...इसलिए, इन सिद्धियों की चमक से प्रभावित होने से पहले यह याद रखना जरूरी है कि, बिना सही ज्ञान और गुरु के, यह मार्ग अंधेरी खाई की तरफ ले जा सकता है.