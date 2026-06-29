July Vrat Tyohar List 2026: योगिनी एकादशी से लेकर गुरु पूर्णिमा तक, यहां देखें जुलाई में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की लिस्ट

जुलाई 2026 का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस महीने कई प्रमुख व्रत, पर्व और शुभ तिथियां पड़ने वाली हैं, जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है. महीने की शुरुआत कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी से होगी. इसके अलावा इस महीने योगिनी एकादशी, मासिक शिवरात्रि, आषाढ़ अमावस्या, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जगन्नाथ रथ यात्रा, देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार भी पड़ने वाले हैं. इन सभी तिथियों का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है.

ऐसे में अगर आप जुलाई 2026 में पड़ने वाले इन प्रमुख व्रत और त्योहारों की सही तारीख जानना चाहते हैं, तो यहां देखें पूरे महीने की संपूर्ण व्रत-त्योहारों की लिस्ट.

जुलाई में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की लिस्ट