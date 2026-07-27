Opinion: Gen-Z से उनकी भाषा में बात करने की शुरुआत, लेकिन चुनौती बड़ी

छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार हरकत में है. नया बिल आ रहा है. शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए टास्कफोर्स बनाई गई है. सरकार यूथ से उनकी भाषा में उनके प्लेटफॉर्म पर बात करने की कोशिश कर रही है. लेकिन ये यात्रा लंबी है.

छात्रों का प्रदर्शन जब बेकाबू होने लगा तो प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला. उन्होंने उस भाषा में और उस माध्यम पर छात्रों से बात की, जो उनको समझ आती है. उन्होंने तीन रील बनाए और इंस्टाग्राम पर अपलोड किया. पहली रील को 392 मिलियन लोग देख चुके हैं. दूसरे को 269 मिलियन और तीसरे वीडियो को 145 मिलियन.

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इन रील्स की एक खास बात ये है कि ये सेल्फ शॉट लगते हैं. लास्ट के दो वीडियो में पीएम खुद से वीडियो शुरू करते हैं, जैसे कि कैमरा ऑन कर रहे हों. वर्टिकल वीडियो हैं, कैंडिड स्टाइल में हैं, जैसे कि इंस्टा रील होते हैं. पीएम बच्चों को फ्रेंडस कहकर संबोधित करते हैं. हालांकि सिर्फ पीएम के प्रयास से काम नहीं चलने वाला. पूरी सरकार को अपनी शैली बदलनी होगी. पीएम की तुलना में इंस्टाग्राम पर बाकी मंत्रियों का हाल देख लीजिए.

जेन-जी से उन्हीं की भाषा में बात करना इतना आसान भी नहीं है. एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडर्स अवॉर्ड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि सरकार इंस्टा, मीम, जेन-जी और उनकी भाषा में कैसे संवाद करेगी, कैसे गवर्नेंस में बदलाव लाएगी? उन्होंने माना कि ये वक्त की जरूरत है लेकिन सरकार के लिए ऐसा करना इतना आसान भी नहीं.