बार बार लग जाती है बुरी नजर तो कर लें यह उपाय, फिर बच्चा नहीं होगा बीमार

Nazar Dosh Remedies: नजर हटाने का ये है तरीका

खास बातें क्या बार- बार बुरी नजर लग जा रही है.

अब और नहीं लगेगी आपको किसी की बुरी नजर.

ईविल आई करेगा आपकी रक्षा.

Nazar Dosh Ke Upay: कई बार जब आप बीमार होते हैं, लंबे समय से आपका कोई काम रुक होता है या अचानक से तरक्की के बाद आपका बहुत बड़ा (remedies for nazar dosh) नुकसान हो जाता है या आपके हंसते-खेलते परिवार में निराशा (how to remove nazar from house) छा जाती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि लगता है इन्हें किसी की नजर लग गई है. इससे बचने के लिए लोग घर के आगे नींबू- मिर्ची टांगने जैसे तरीकों को (how to remove nazar of a person) अपनाते हैं. यहां आप इविल आई कॉन्सेप्ट (evil eye concept) के बारे में जानेंगे जिसका देश के साथ-साथ विदेश में भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है.

क्या है नजर दोष | What Is Evil Eye Concept

जब नजर लगने की बात आती है तो इविल आई कॉन्सेप्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा. भारत में इसे नजर दोष भी कहा जाता है.

ये घर की के दरवाजों पर टांगा जाता है. कई लोग इसे ब्रेसलेट और लॉकेट बनाकर गले और हाथों में भी पहनते हैं.

ये एक मानक होता है जो कई रंगों में आता है, जैसे साइंस के लिए लाल, इंटेलिजेंस के लिए नीला, सेहत के लिए फिरोजी, सफलता के लिए हल्का हरा, और ताकत के लिए काला.



कैसे करें प्रयोग | How To Use Nazar Dosh