Holika Dahan 2026: उपले की माला, फूल, कुमकुम... यह रही होलिका दहन के लिए जरूरी पूजा सामग्री, देखें लिस्ट

Holika Dahan 2026 Puja Samagri List: हिन्दू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है. यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. इस साल होलिका दहन आज यानी 2 मार्च को किया जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन होलिका की पूजा के बाद अग्नि में कुछ चीजें अर्पित करने से जीवन की तमाम परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कि होलिका दहन की पूजा के लिए क्या-क्या पूजा सामग्री चाहिए होती है. आइए जानते हैं पूरी लिस्ट...

होलिका दहन पूजा के लिए जरूरी सामग्री

उपले की माला

माला

फूल

कुमकुम

कच्चा सूत (मौली)

चावल

हल्दी

धूप

दीपक

कपूर

गुड़

बताशे

पानी वाला नारियल

गुलाल

मिट्टी का दीपक

कलावा

घी

सरसों के दाने

लाल रंग का वस्त्र

जल से भरा कलश

7 तरह के पकवान

मिठाई

गुजिया

होलिका पूजन का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर पूजा करने से जीवन की परेशानियां, संकट और सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं. साथ ही मान्यता है कि, होलिका दहन की अग्नि में नई फसल की बालियां अर्पित करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती और सुख-समृद्धि बनी रहती है. इसके अलावा होलिका की राख को बेहद शुभ और रोगनाशक माना जाता है, जिस वजह से कई लोग इसका तिलक भी लगाते हैं.

होलिका दहन की अग्नि में क्या-क्या अर्पित करें?

गाय के गोबर के उपले

अनाज

नमक

पीली सरसों

कपूर और हरि इलायची

लौंग और गुड़

कल लगने जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण

साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर को 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा और 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ऐसे में 3 मार्च को सूतक काल 6 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.