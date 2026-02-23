होली पर चंद्र ग्रहण का साया, किन राशियों को रहना होगा ज्यादा सतर्क, जानें किस राशि पर पड़ेगा कैसा असर

Holi Chandra Grahan 2026: इस वर्ष रंगों के त्योहार होली के दिन चंद्र ग्रहण का विशेष संयोग बन रहा है. ज्योतिर्विद और वास्तु विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी के अनुसार, ग्रहण का समय आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील माना जाता है. इसका प्रभाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य, संबंधों और आर्थिक निर्णयों पर पड़ सकता है. 3 मार्च को दोपहर 3 बजकर 21 मिनट से चंद्र ग्रहण शुरू होगा और शाम 6 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगा. खग्रास की स्थिति शाम 4 बजकर 34 मिनट से मानी जाएगी. अलग-अलग स्थानों पर इसका प्रभाव थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से यह समय मानसिक रूप से अस्थिरता बढ़ाने वाला माना जाता है. कई लोगों को निर्णय लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है. नींद प्रभावित हो सकती है और भावनाएं ज्यादा संवेदनशील हो सकती हैं. कुछ लोग नकारात्मक विचारों से भी घिर सकते हैं. इसलिए इस समय शांत रहना और जल्दबाजी से बचना जरूरी है.

5 मार्च 2026 को बनेगा नवपंचम राजयोग, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत, करियर और धन का सुनहरा मौका

आइए ज्योतिर्विद और वास्तु विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी से जानते हैं 12 राशियों पर इसका संभावित प्रभाव और किन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए-

राशि अनुसार संभावित प्रभाव

मेष राशि वालों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ सकता है. इन्हें बहस से दूर रहना चाहिए और वाहन सावधानी से चलाना चाहिए.

वृषभ राशि के लोगों को खर्च या पैसों को लेकर चिंता हो सकती है. निवेश से बचें और बजट पर ध्यान दें.

मिथुन राशि में रिश्तों में गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. बातचीत सोच-समझकर करें.

कर्क राशि के लोग ज्यादा भावुक हो सकते हैं. ध्यान और प्रार्थना करने से मन को शांति मिलेगी.

सिंह राशि वालों को काम के क्षेत्र में दबाव महसूस हो सकता है. अधिकारियों से टकराव न करें.

कन्या राशि के लोगों को थकान या हल्की स्वास्थ्य समस्या हो सकती है. दिनचर्या संतुलित रखें.

तुला राशि में प्रेम संबंधों में दूरी या मनमुटाव हो सकता है. कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

वृश्चिक राशि के लोगों को पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. घर का माहौल शांत रखें.

धनु राशि वालों की यात्रा योजनाओं में रुकावट आ सकती है. जरूरी न हो तो यात्रा टाल दें.

मकर राशि के लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. बड़े खर्च फिलहाल रोकें.

कुंभ राशि में आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर पड़ सकता है. सकारात्मक सोच बनाए रखें.

मीन राशि के लोग मानसिक अस्थिरता महसूस कर सकते हैं. मंत्र जाप और ध्यान लाभकारी रहेगा.

गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सतर्कता रखनी चाहिए. जो लोग पहले से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उन्हें खुद का खास ध्यान रखना चाहिए. जिनकी कुंडली में चंद्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, वे भी सावधानी बरतें.

ज्योतिर्विद सलाह देते हैं, ग्रहण के दौरान शांत वातावरण में मंत्र जाप या ध्यान करना लाभदायक माना जाता है. घर में तुलसी या गंगाजल का छिड़काव किया जा सकता है. ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और अपनी क्षमता अनुसार दान दें. चंद्र मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप मन को स्थिर रखने में मदद कर सकता है.

कुल मिलाकर, यह समय संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखने का है. घबराने की बजाय धैर्य रखें और सोच-समझकर कदम उठाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)